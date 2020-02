Elf prangende vragen over vegan voeding

Wat strooi ik over de pasta in plaats van parmezaan?

Een goed alternatief voor parmezaan over de pasta is volgens Lisa Steltenpool, diëtist en schrijver van het boek Vegan Vibes, een mix van cashewnoten, knoflookpoeder en edelgistvlokken. ,,Dat zijn witte vlokken met een hartige, kaasachtige smaak. Het is natuurlijk nog steeds geen kaas, maar een prima alternatief voor parmezaan.’’ Je koopt de vlokken in biologische winkels, maar ook bij sommige vestigingen van AH en Jumbo.