Eíndelijk lekker weer, steek die barbecue maar aan! Met deze tips van de professional smaakt je vlees het lekkerst

Voor ondernemer en BBQ-fanaat Raymond van Voorthuijzen is barbecueën meer dan wat speklappen op een te vaak zwartgeblakerd roostertje leggen. Het is voor hem een levensstijl geworden. Hij verheft het BBQ’en tot een culinair outdoor evenement. Van Voorthuijzen is eigenaar van Ray’s Barbecue Place in Alphen. Hij is onlangs met zijn zaak begonnen en het loopt uitstekend, zegt hij.