Eindelijk! Deze chefs mogen weer koken (en hebben nu spierpijn in hun hele lijf)

Acht maanden lang stonden chef Rob Midavaine (64) en zijn vrouw Linda (53) niet in de keuken van hun bistro Le Canard aan de Gansstraat. Toen ze de verlossende woorden van premier Mark Rutte hoorden en 5 juni eindelijk groen licht kregen om hun deuren weer open te gooien, deden ze dat meteen. Sindsdien zitten ze elke avond vol. ,,De sluiting heeft veel te lang geduurd. Afhalen en alleen het terras open, was voor ons niet rendabel. We hebben hier dus echt op gewacht. Alle gasten waren enthousiast, we kregen zelfs bloemen. Ik heb steeds vanuit de keuken naar de gasten gespiekt. Het gaf me zo’n adrenaline om ze weer te zien eten.”