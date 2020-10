Eigenzinnige ondernemer Jan doet het helemaal anders: 'Wat wij eten is niet normaal'

Koken & eten Paling met uitsterven bedreigd: hij heeft de pech niet zo knuffel­baar te zijn als een panda

7 oktober Nee, hij is nog niet uitgestorven, maar veel scheelt het niet. De paling wordt ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Hun aantal neemt jaar na jaar af. Beschermers van de paling komen in het geweer.