Eet soep als ontbijt en vermijd suiker: dit zijn de beste tips voor een sterk immuunsysteem

Waarom rijdend eten zo populair is: ‘Het wordt alleen maar groter’

22 februari Zaterdag? Uitverkocht. Zondag? Net zo. Weekend na weekend stappen honderden mensen in een auto, om langs restaurants te rijden in Twente, en daar - op de bestuurdersstoel of achterbank - een hapje te eten. Over het succes van het culinaire rondritje. ‘Als je me vorig jaar had gezegd dat mensen zo hun kerstdiner zouden eten, had ik je voor gek verklaard.’