‘Een stukje coronacake tijdens het aperitivirus’

Hoewel het coronavirus grote delen van Italië zo'n beetje lamlegt - vanavond werd bekend dat het aantal doden door het virus in het land is gestegen van 79 naar 107 - proberen de Italianen het virus ook met de nodige humor het hoofd te bieden. Banketbakkers maken er koekjes, cakes en ijstaarten in ‘de vorm’ van het coronavirus. Maar als een ander land eenzelfde grapje probeert uit te halen met de pizza worden excuses geëist.

‘Ook wij leven tegenwoordig met een beetje vrees ... maar sta ons toe ... kom op ... laten we even spelen ... vandaag hebben we de CORONA-CAKE gecreëerd !!! hiervan verzekeren wij u, u hoeft er niet bang voor te zijn', zo luidt vrij vertaald de aankondiging op de facebookpagina van ijssalon Infinito in Casalmaggiore (nabij Cremone in Lombardije). De winkel heeft een nieuwe cake ontworpen: de coronacake. Bolletjes met rode uitsteeksels die het COVID-19-virus moeten voorstellen.

Andrea Schiroli, die de winkel samen met zijn vrouw Daniela bestiert, legt in Italiaanse media uit hoe het coronavirus gespreksonderwerp nummer één is bij al zijn klanten. ,,Iedereen heeft het er de hele tijd over.’’ En dus maakte hij het grapje, om het virus ook met humor het hoofd te bieden. ,,We weten dat het een serieus probleem is, maar verdriet en angst lossen geen problemen op. Het maakt ook niet uit of de cake goed verkoopt. Als het je maar laat lachen en de spanning die in ons land is ontstaan iets vermindert.’’

Andrea is niet de enige. In het door het virus getroffen gebied van Milaan en omgeving hebben, zo melden verschillende media, cafés hun happy hour omgedoopt tot aperitivirus. Een andere bar adverteert met de slogan: ‘Drink niet al die angst op. Je kan beter een glas wijn nemen'.

I lenti ritorni alla normalità #capirepernonsubire 💭🍷 * * * #coronavirus#aperivirus#milanononsiferma#italianonsiferma#forzamilano#vino#aperitivo#wine#weekend 406 Likes, 13 Comments - Nutrizionista Valeria Tabasso🍍 (@sketch_eat) on Instagram: "I lenti ritorni alla normalità #capirepernonsubire 💭🍷 * * *..."

Lachen met eten en drinken om de spanning wat te verminderen. Ook met behulp van puur Italiaanse onderwerpen als de maffia en het openbaar vervoer wordt de draak gestoken met het virus. Op social media gaat de grap rond van een Italiaanse burgemeester die stelt dat de vele vertragingen van de metro’s zijn inwoners juist van dienst zijn: de wachttijd is immers langer dan de incubatietijd van het virus. Of de grap over de maffioso die een collega vertelt te willen overstappen van de smokkel van drugs naar de smokkel van Amuchina, een desinfecterende handzeep in Italië.

Pizza-grap

Overigens viel een Franse corona-grap over de oer-Italiaanse pizza niet in goede aarde. In de satirische show Groland, uitgezonden op het Franse Canal +, was een pizzamaker te zien die op een pizza die uit de oven kwam hoestte en groen slijm spuugde. ‘De coronapizza, de nieuwe Italiaanse pizza die de wereld rond zal gaan’, meldde de voice-over. Het leidde gisteren tot een officieel protest van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio. Hij had het over slechte smaak en noemde de video ‘onaanvaardbaar’. ‘Ik begrijp satire, maar om op deze manier de draak te steken met Italianen, met de uitbraak van het virus zoals we die nu hebben, dat getuigt van erg weinig respect’, schreef de Italiaan op zijn facebookpagina.

De Italiaanse minister van Landbouw Teresa Bellanova noemde de video ‘beschamend en verschrikkelijk’. Ze zei ook gelijk de uitzending via diplomatieke kanalen aan Frankrijk te hebben gemeld. ,,Ik wacht op Canal + dat de uitzending offline moet halen en excuses moet maken.’’

Dat duurde niet lang. Een woordvoerder van het televisiekanaal liet aan persbureau AFP weten: ,,Canal + maakt excuses aan onze Italiaanse vrienden voor de uitzending van een korte reeks. Het was slechte smaak, vooral in de huidige context, om in een satirisch programma een karikaturale verwijzing naar Italië te maken.’’ De beelden zijn verwijderd en een excuusbrief ging ook naar de Italiaanse ambassadeur in Parijs.