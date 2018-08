Een rode wijn op kamertemperatuur is tegenwoordig 'not done'

Job Seuren, een van de beste sommeliers van Nederland, sluit zich hierbij aan. Een rode wijn op kamertemperatuur drinken is vooral met dit weer niet aan te raden. ,,Het begrip kamertemperatuur is sowieso achterhaald, sinds de meeste woningen in Nederland centrale verwarming hebben. Rode wijnen moet je eigenlijk helemaal niet boven de 18 °C drinken. Het koel drinken zie je ook steeds meer in restaurants, waar de vraag naar gekoelde rode wijnen groeit," aldus Seuren. ,,Wijnen die zich goed lenen om tot een graad of 12 gekoeld te worden, zijn Beaujolais, Pinot Noir en "jongere" wijnen met veel fruit tonen, denk hierbij aan wijnen uit 2016 en 2017 bijvoorbeeld."



Voor het koelen van je wijnen kun je de fles gewoon in de koelkast doen. ,,Je kunt de temperatuur terugbrengen naar koelkast temperatuur en daarna buiten de koelkast opwarmen. Binnen een kwartier is je wijn dan al op goed temperatuur en in een koeler zal de fles deze temperatuur ook ongeveer behouden. Het is echter wel belangrijk om je wijn niet langer dan drie maanden in de koelkast te bewaren, aangezien dit de smaak zal aantasten. Twee dagen tot een week in de koelkast kan echter wel prima." Maar ook wijnkoelers kunnen uiteraard gebruikt worden om je wijn te koelen.