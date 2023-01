Een maand lang alleen maar vlees eten: het ‘leeuwendieet’ trekt online de aandacht

Koken & EtenEnkel vlees, hoogstens afgewisseld met een eitje: het ‘leeuwendieet’ is populair op sociale media. Zijn we helemaal de weg kwijt met onze voeding of heeft het dieet toch voordelen? Diëtiste Tanja Callewaert geeft haar visie.

Wat denkt u over het leeuwendieet?

,,Elk dieet dat zo eenzijdig is kan nooit gezondheidsvoordelen opleveren, dat is mijn mening. Een dieet moet altijd gevarieerd zijn. Ik zal het niet aanraden aan patiënten in mijn praktijk.”

Het leeuwendieet duurt maar 30 dagen. Kan het dan eigenlijk wel een impact hebben?

,,Een maand is natuurlijk niet zo lang. Dus wie het doet, zal er wellicht ook niet zoveel gevolgen van ondervinden. Maar pas op. Ik denk nu aan That Sugar Film (waarin de Australische acteur en filmmaker Damon Gameau twee maanden lang op een suikerdieet gaat van 40 theelepels suiker per dag, red.). Gameau wilde precies weten wat het effect is van slechte voeding. De twee maanden waren al genoeg om een ‘vette lever’ te krijgen. Terwijl hij voordien dus een perfect gezond lichaam had.”

Wat loop je precies mis als je alleen maar vlees eet?

,,Er zitten, in kleine hoeveelheden, vitaminen en antioxidanten in vlees. Dus als je uitsluitend dat eet, zal je er wel wat van binnenkrijgen. Maar ik denk dat je een tekort kan krijgen aan calcium en vitamine C. En die twee nutriënten zijn zeer belangrijk.”

Dit lijkt voort te komen uit een tegenbeweging tegen vegan- en vegetarisme. Is er hier sprake van een loopgravenoorlog met twee kampen?

,,Ik merk dat het debat over vlees soms nog weinig met wetenschap te maken heeft. Veel mensen die vegetarisch of veganistisch eten, doen dat vanuit een bepaalde overtuiging. Gezondheid is vaak niet hun belangrijkste beweegreden. Maar ze gebruiken vaak wel argumenten over gezondheid om tegenover de buitenwereld hun keuze te verdedigen. Overtuigde vleeseters doen net hetzelfde, zie ik. Hun argumenten zijn ook niet altijd gebaseerd op wetenschap.”

Volledig scherm Diëtiste Tanja Callewaert. © Tanja Callewaert

Zijn we niet een beetje de weg kwijt als het gaat over voeding? Omdat iedereen met allerhande tips komt aanzetten?

,,Ja, absoluut. Toen ik 27 jaar geleden als diëtiste begon, vroegen mensen wat ze moesten eten om hun gewicht, hun diabetes of hun cholesterol onder controle te krijgen. Dan gaf ik hen het advies en hadden ze wat later resultaat. Nu merk ik dat patiënten zelf met alle soorten theorieën aanzetten. Dat is ook het gevolg van sociale media.”



,,Mensen hebben het recht om hun mening te verkondigen. Maar op Instagram of TikTok zie je filmpjes waaruit moet blijken dat je van eieren kanker krijgt, of dat je nieren blokkeren van broccoli.”

,,Ik ga niet pretenderen dat enkel erkende voedingsexperten de waarheid in pacht hebben – op sociale media is ook heel wat waardevolle info te vinden – maar je mag er wel van uitgaan dat wat diëtisten zeggen een wetenschappelijke basis heeft. Sommige influencers beweren dan dat wij niet mee zijn met de laatste trends of dat wij aan bedrijven gebonden zouden zijn. Maar dat zeggen ze dan weer alleen maar om zelf likes en volgers te winnen.”

Dit leeuwendieet lijkt ook vooral iets om aandacht te trekken.

,,Inderdaad, terwijl we eigenlijk heel slecht bezig zijn met onze voeding. Daar mag best wat aandacht naartoe gaan.”

Waar loopt het dan precies mis?

,,We eten veel te veel suikers en geraffineerde koolhydraten, zoals witte pasta, witte rijst of wit brood. We eten dus ook veel te weinig vezels en groenten. Veel mensen wagen zich bovendien aan extreme diëten, waarvan ze denken dat het hen gezonder of gelukkiger zal maken. Maar er is geen enkel bewijs dat die goed voor je zijn.”

,,Als het op het internet of op sociale media staat, dan zal het wel kloppen, is de redenering nogal vaak. Daardoor passen sommige mensen extreme voedingsregels toe die op niets gebaseerd zijn, terwijl ze de raad van erkende experts in de wind slaan.”

