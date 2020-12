Een lekker glaasje water? Rijd niet naar de supermarkt, maar zet de kraan open

Dirk koopt wijn in voor de Aldi: ‘Drink minder, maar wel goede wijn’

23 december Dirk Vanhorenbeeck is één van de 18 Nederlandse wijnprofessionals die zich Magister Vini mag noemen: Meester in de Wijn. Met zo’n titel zou je verwachten dat hij alleen maar met de duurste wijnen werkt, maar niets is minder waar. Hij is namelijk dé wijninkoper van Aldi Nederland.