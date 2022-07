Een glas water, koude cola of een warme kop thee: welk drankje lest de dorst het best bij warm weer?

Met deze 5 tips lukt het eindelijk om meer water te drinken

We weten allemaal dat we voldoende water moeten drinken, en toch lukt dat vaak niet. Overdag geven we vaak de voorkeur aan koffie, thee of frisdrank en ’s avonds aan een koud biertje, wijn of fris. Om toch aan die anderhalve liter per dag te komen, hebben we enkele tips opgesnord.

25 juni