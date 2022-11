Druivensuiker: in deze gevallen heb je echt iets aan zo'n suikerbom

Koken & EtenOm een boost te krijgen en betere prestaties te leveren nemen veel sporters dextrose, beter bekend als druivensuiker. Je ziet het voorbijkomen in de vorm van snoepjes (zoals het bekende Dextro Energy), poeder of het zit in energiedrankjes. Maar wat doet zo’n suikerbom eigenlijk met je lichaam? Twee experts gaan er dieper op in.

,,Druivensuiker is een enkelvoudig suiker, dat betekent dat het sneller wordt verteerd en daardoor komt het sneller in het bloed, waardoor je bloedsuikerspiegel snel stijgt”, legt zelfstandig sportdiëtist Gunilla Boomsma uit. ,,Het wordt vooral tijdens het sporten gebruikt om snel energie aan te vullen.”

Is dextro slecht voor je?

,,Het is dus een aanvulling op je koolhydraten tijdens het sporten, die ervoor zorgt dat je weer snel door kan”, zegt Boomsma. ,,Je kunt het zien als een kleine tankbeurt. Maar het is niet gezond om het zomaar te gaan nemen, want het blijft suiker. Dus naast het sporten zou ik dextro nooit zomaar gaan eten.”

Kun je als sporter die druivensuiker - gezien de suikers - dan niet gewoon inwisselen voor suikerrijk snoep? ,,Vergelijk je dextro met zoiets als een winegum, dan bevatten ze inderdaad allebei suikers”, beaamt Boomsma.

Het verschil zit volgens haar in de samenstelling van de twee producten. ,,Dextro is een heel pure vorm van suiker, de winegum bevat gelatine en daar zitten dus ook eiwitten in. Dextro wordt dus sneller opgenomen ten opzichte van een winegum. En op een winegum moet je ook kauwen, dat is niet altijd handig tijdens het sporten, een dextrotablet lost vaak al op in je mond.”

Wat kan je het beste eten en drinken als je sport?

Het is sowieso verstandig om er altijd iets bij te drinken, vindt Boomsma. ,,Dan is de opnamesnelheid nog groter. Maar het is aan jou om te kijken wat je prettig vindt om te nemen tijdens het sporten. Je kan dus ook kiezen voor een energy-gel of sportdrank tijdens intensieve of lange trainingen.”

Quote Als je al die koolhydra­ten moet aanvullen met zo’n druivensui­ker­ta­blet moet je er wel tien van in je mond stoppen, en dan zit je nog maar op 27 gram koolhydra­ten Mirjam Bon, sportdiëtist

Als je lange tijd achter elkaar sport, is het belangrijk om je koolhydraten aan te vullen. ,,Als je één tot twee uur sport, moet je al 30 gram koolhydraten per uur aanvullen. Bij twee tot drie uur loopt het op tot 60 gram, bij meer dan drie uur heb je tot wel 90 gram koolhydraten per uur nodig”, zegt Mirjam Bon.

Bon is sportdiëtist en werkt daarnaast als diëtist in een ziekenhuis. ,,Na anderhalf uur is je glycogeenvoorraad opgebruikt. Het maakt niet uit wat je aan koolhydraten gebruikt om deze voorraad weer aan te vullen, maar vaak is een isotone sportdrank aan te raden. Dit is vloeibaar, er zit maximaal 4 tot 8 gram koolhydraten per 100 milliliter is (dat is gelijk aan de samenstelling van het bloed). Omdat het vloeibaar is wordt het snel opgenomen.”

,,In een dextrotablet zit ongeveer 2,7 gram suiker”, weet Bon. Dit is dus lang niet altijd genoeg als jij tijdens een duursport je suikers weer op peil moet brengen ,,Als je al die koolhydraten moet aanvullen met zo’n druivensuikertablet moet je er wel tien van in je mond stoppen, en dan zit je nog maar op 27 gram koolhydraten. Bij het aanvullen van je koolhydraten kijk je niet naar gezondheid, het moet vooral praktisch zijn en bij jou en de sport passen. Het is ook belangrijk om dat te trainen.”



,,Op de fiets eet je makkelijk een banaan, tijdens het hardlopen werkt dat weer niet”, zegt Bon. ,,Maar als bijvoorbeeld bananenbrood, een boterham of een krentenbol voor jou werkt, kun je dat ook prima eten. En als jij goed gaat op druivensuiker is dat ook prima. Als het maar snel wordt opgenomen en als je er maar geen last van hebt.”

Is dextro handig bij diabetes type 1?

Niet alleen sporters hebben baat bij druivensuiker. ,,Als jij diabetes type 1 hebt en je bent insuline-afhankelijk, kan je te maken krijgen met een hypo, dit is een sterke daling van de bloedglucosespiegel. Op die momenten moet je snel suikers hebben, anders voel je je heel beroerd”, aldus Boomsma.



Dextro kan hier volgens haar goed bij helpen. ,,Als je zes of acht van die tabletten neemt, komt het bloedsuikerspiegel meestal weer op peil, dit resulteert in minder klachten. In dat geval is dextro een effectieve oplossing.”

