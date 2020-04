Door horecasluiting hebben we meer geld in de portemonnee

Dat stelt ABN Amro in een rapport dat vandaag verschijnt. In dit rapport nemen twee economen van de bank het veranderde uitgavenpatroon van Nederlanders van de afgelopen maand onder de loep.



,,De belangrijkste verschuiving die me opvalt, is niet dat we nauwelijks meer iets uitgeven in de horeca. Dat is logisch. Maar we geven in de horeca normaal gesproken meer uit aan het eten en drinken dan we nu in de supermarkten spenderen in plaats daarvan”, aldus onderzoeker Nadia Menkveld, die het rapport opstelde met collega Paul Metzemakers.



,,Een derde van ons eten gaat via zogenoemd out of home, maar het eten dat we bij supermarkten kopen als compensatie is goedkoper omdat je in de supermarkt niet voor de service betaalt. Daardoor zullen veel mensen geld overhouden.” Hoeveel dat precies is, hangt natuurlijk af van je eigen uitgavenpatroon.