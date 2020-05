Door deze initiatieven hoef jij je favoriete drankje uit de kroeg niet te missen

Typhoon Hospitality en The Activators roepen in samenwerking met elf Nederlandse cocktailbars, drankenpartners – zoals Hendrick’s Gin en Monkey Shoulder – en The Cocktailbox ‘De Thuisborrel Club’ in het leven. Op 22 en 23 mei kun je via een digitaal platform samen met bartenders de cocktails van het menu maken en wordt er voor entertainment gezorgd. Elke bar verzorgt tussen 20.00 en 23.00 uur een programmering dat elk uur opnieuw start, waardoor je in één weekend wel zes bars kunt bezoeken.



,,Veel cocktailbars hebben het zwaar in deze periode en wij wilden ze graag helpen. Met dit nieuwe initiatief ondersteunen we bars en zorgen we voor een leuke beleving bij de consument’’, vertelt Rachel Persoon, eigenaresse van Typhoon Hospitality en The Activators. Deelnemende bars zijn onder andere Door74 in Amsterdam, The Court in Den Haag en de Rotterdamse bar Amehoela. Je kunt deelnemen door je online in te schrijven en kiezen voor twee opties: inschrijven met of zonder The Cocktailbox.