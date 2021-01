Dit zijn de lekkerste broodjes bapao uit de supermarkt

Tv-kok Norman Musa straalt wanneer hij - zittend aan de eettafel bij kookvriendin Francis Kuijk in Kaatsheuvel - in het Maleisisch begint te zingen. Waar het liedje precies over gaat is niet te verstaan, maar de steeds terugkerende woorden ‘bapao, bapao’ laten weinig aan de verbeelding over. Hij vertelt dat hij als jochie van een jaar of 8 elke zondagmiddag met een goedgevulde mand om de schouders zingend door de straten van Kampong Sungai Nyior liep, om zelfgemaakte broodjes bapao te verkopen. Althans, zijn moeder maakte ze. Hij verkocht ze, met zijn broertje. Hun broodjes met een vulling van mungbonen waren geliefd in het dorpje aan de westkust.