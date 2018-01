Dit zijn dé foodtrends voor 2018

Sushicupcakes , zwarte cappuccino's en zeewierbacon; we zagen het allemaal voorbijkomen in 2017. Wat heeft 2018 ons te bieden? Deze foodtrends kunnen we komend jaar verwachten.

Trend 1: Ube

In Aziatische landen wordt het al veel gebruikt en ook in Amerika wordt het steeds populairder: ube. In Nederland zijn we ons nog niet zo bewust van het goedje en we horen je denken: wat is het? Het is een zoete aardappel. De knol is nog niet heel gemakkelijk te verkrijgen in Nederland maar de poedervorm wel. Deze poeder wordt vooral gebruikt om gerechten paars te kleuren. Geen zorgen, de kleur is volledig plantaardig.

Trend 2: n oon chai

Volledig scherm © Elleeten

De chai latte maakt plaats voor noon chai. Het drankje, in het Midden-Oosten al een tijdje een hit, maakt indruk dankzij de kleurrijke verschijning. Je verwacht een mix van roze ingrediënten, maar dit blijkt niet het geval. De thee bestaat uit groene thee en kruiden als kardemom en kruidnagel. De bereiding neemt dan ook meer tijd in beslag dan we gewend zijn van een kopje normale thee. Je moet namelijk twintig minuten roeren voordat het drankje een fluwelen tint krijgt.

Trend 3: pandan

Pandan is een blad dat in de Aziatische keuken vaak wordt gebruikt als smaakmaker. Het blad heeft een vanilleachtige smaak en wordt verwerkt in desserts of baksels. De Britse tv-kok Nigella Lawson voorspelde afgelopen oktober dat we in 2018 massaal aan de pandanbladeren gaan. Eén ding is zeker: hier kun je meer dan genoeg fotogenieke gerechten mee maken.

Trend 4: bierbrood

We hebben het dit jaar al bij een aantal biermerken zien voorbijkomen: bierbrood, helaas tot nu toe altijd maar voor korte duur. In 2018 groeit bierbrood uit tot een ware hit. En gezien het aantal biersoorten kunnen we eindeloos variëren met de broden.

Het komende jaar kunnen we nog meer verwachten op gebied van brood. Zo zullen we verschillende peulvruchten gebruiken in het broodmeel. Denk hierbij aan kikkererwten- en zwartebonenmeel. Deze peulvruchten bevatten minder koolhydraten en meer eiwitten.

Trend 5: zeewier

Nu de sushitrend oneindig lijkt, begint de zeewiertrend zich ook steeds meer ontwikkelen. We zagen een aantal maanden geleden al bacon voorbijkomen gemaakt van zeewier. Zeewier zit vol met eiwitten en is een goede vervanger voor verschillende voedingsproducten. Meng bijvoorbeeld zalm met zeewier en voilà, je hebt een zalmburger.

Trend 6: speciaalbier

Weg met de flessen huiswijn, speciaalbier is de trend voor 2018. In steeds meer kroegen en horecagelegenheden kun je naar de bierkaart vragen. Er is voor ieder wat wils: blond, donker, weizen of amber. Er is zoveel variatie dat bijna iedereen voor de bijl gaat. Wij zetten er alvast één koud.