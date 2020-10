Dit zijn de beste boeken over eten: ‘We leerden frituren van de Arabieren’

‘Van dit boek heb ik er thuis drie’

Over eten & koken

Harold McGee



Eind jaren 60 noemde de beroemde natuurkundige en tv-kok Nicholas Kurti het beklagenswaardig dat een beschaving zoals die van ons er alles aan doet de temperatuur in de atmosfeer van Venus te kunnen meten, maar niet geïnteresseerd is in wat er in een kaassoufflé gebeurt.



Wetenschapper en schrijver Harold McGee besloot die handschoen op te pakken en publiceerde in 1984 zijn On Food and Cooking, dat in 1992 in het Nederlands verscheen als Over eten & koken. Critici omschreven het boek als ‘de Steen van Rosetta van de culinaire wereld’ en voor chefs als Heston Blumenthal en Jonnie Boer was het een enorme inspiratiebron.