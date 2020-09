Dit weekend uit eten? Lees hier de recensies van restaurants die nét zijn bezocht

Hun werk lag even stil, maar de recensenten van AD gaan er de komende maanden weer wekelijks op uit om de lekkerste restaurants te bezoeken, net als bij de De Stentor, De Gelderlander, BN De Stem, Brabants Dagblad.

‘Daarbij houden zij rekening met de kwaliteit van eten en drank, prijs-kwaliteitverhouding, sfeer, bediening’, schreef hoofdredacteur regio Paul van den Bosch van AD afgelopen zaterdag. ‘We zullen opletten of het restaurant de coronarichtlijnen serieus wil naleven. Houden we rekening met de coronasituatie? Ja en nee. We zijn er niet op uit een ondernemer met een kritische recensie verder in problemen te brengen.’

Benieuwd naar de nieuw recensies? Over deze restaurants gaven de recensenten deze week hun oordeel:

Breda Het is niet alleen vanwege een prijs-kwaliteitverhouding die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt. Tafel van 8 bij Prinsenbeek is een van de best verborgen parels van de regio.

Heeze De Kapellerput is een unieke plek in het heide- en bosrijke gebied van Heeze. Ooit was het een klooster van de paters Jezuïeten; dat zij een neus hadden voor mooie plekken wordt ons snel duidelijk. De Kapellerput, met restaurant Cambium is een bijzonder fraaie locatie. Chef Nico Sabel serveert begrijpelijke gerechten. De bediening is ­attent en aimabel.

Rozendaal The Hunting Lodge was synoniem voor statuur en gastronomische gerechten. Dat is niet meer. Een wortel ligt nu als wortel op het bord. Tijdens de verplichte coronasluiting besloten de eigenaren het roer om te gooien. De gerechten zijn nog steeds heel smakelijk bereid met gebruik van proefbaar goede producten. De sfeer is vele malen relaxter en de zaak zit goed vol. Een goed besluit dus.

Rotterdam In Rotterdam bezocht Lot Piscaer een nieuwkomer op de William Boothlaan in het centrum van de stad: Williams Canteen. Ook al waren de frietjes een beetje droog, maar toch een ‘een dikke vette aanrader’: originele gerechten en zelfs eentje waar de recensent nog dagenlang aan terugdacht: Toffe groenten en cocktails uit blik: Williams Canteen is een stadskantine die naar meer smaakt.

Baarn De Generaal in Baarn is niet in handen van voetballegende Rinus Michels, grapt Marco Bosmans, maar verwijst naar de gouverneur van Nederlands-Indië. In het oude station zie je de rails nog op veel plaatsen in het interieur terug. De afbakbroodjes en weinig gulle hand bij de sateetjes maken dat de cijfers niet al te hoog uitvallen. Bij het bekendste restaurant van Baarn kun je rekenen op klassiekers (zoals champignons in bierbeslag)

Vinkeveen Hans Pfauth ging naar het miljonairsdorp waar legendes als Johan Cruyff, Maup Caransa en André Hazes sr. ooit woonden. Door bescheiden portionering geen overvolle buik, hoge cijfers voor het eten en bediening. De rekening valt hoger uit dan bij alle restaurants die vorig jaar zijn besproken. De Gouden Pollepel is terug en trapt af bij Villa Lokeend in Vinkeveen: niet de goedkoopste

Den Haag Zijn we wel bij de juiste club? vroeg recensent Ellen Lengkeek zich af toen ze met haar gast binnenstapte bij The Harbour Club dat zich in het hipste gedeelte van de stad heeft gevestigd: de Binckhorst. Glitter, gouden haaien in de lucht, vis op ijs, een ostentatieve muurschildering. Buiten glimt het wagenpark. Binnen de dikke klokken, schrijft ze. En het eten: niet exquise, wel verzorgd. Extravagant eten op hoogte bij The Harbour Club: ‘He Bitch. Blowdry your vagina here!’

Wanneperveen Strandpaviljoen Aan ’t Wiede verraste recensent Janske Molle. Niet te negeren: het uitzicht. Maar een leuke kaart, waar ook een gehaktbal (!) op staat, en de vlotte en kundige bediening is indrukwekkend. Lees hier haar verslag.

De winnaars van Gouden Pollepels van vorig jaar zie je hier:

