Dit vlees ruikt, smaakt en oogt als vlees, maar het is plantaardig en komt uit de printer

VideoHet sist in de pan, er lopen vleessappen uit, het is bruin aan de buitenkant en rosé aan de binnenkant. Het ruikt en smaakt naar biefstuk, maar er is geen koe aan te pas gekomen. Zo smaakt ’s werelds eerste 3D-geprinte biefstuk.

Onder een felle lamp liggen twee stukjes vlees: een is dierlijk, een is plantaardig. Er is nauwelijks verschil. Het plantaardige vlees is gemaakt van plantaardige eiwitten en vetten. De smaak zit in een rode vloeistof, die nog het meest weg heeft van sap dat uit een gebakken biefstuk drupt. De geur zit in een flesje. Op een papiertje zoals in parfumeries wordt gebruikt, ruikt het licht rokerig.

In Ron’s Gastrobar in Amsterdam is maandag de nieuwste lijn van Redefine Meat gepresenteerd. De Israëlische start-up claimt de heilige graal van alternatief vlees te hebben gekraakt: hele stukken vlees. Gehakt en hamburgers van vleesvervangers zijn al langer te koop, maar een hele biefstuk is nieuw.

,,Ik heb in mijn leven veel vleesvervangers geproefd”, zegt Ron Blaauw. ,,Maar niet eerder zo sappig en met deze structuur.” Volgens de chef-kok smaakt het vlees niet alleen goed, maar is het ook net zo leuk om mee te koken als dierlijk vlees. Redefine Meat is vooralsnog bij de ‘betere restaurants’ verkrijgbaar. ,,Maar ik ben erg benieuwd wat het straks in de supermarkt doet naast de kiloknaller”.

,,Het is een utopie om te denken dat Nederlanders niet met hun portemonnee eten”, zegt Julius Jaspers. Maar ook de bij de presentatie aanwezig tv-kok en schrijver is enthousiast. ,,Ik had geen idee dat het geen vlees was. Vaak proef je dat fabrikanten vlees willen namaken, dat heb ik hier niet. Ik vraag me wel af voor wie ze dit maken; voor de vegetariër? Of voor carnivoren zoals ik die minder vlees willen eten?”

Volledig scherm Beef Wellington met Redefine Meat erin. © AD

Vleesvervanger is bedoeld voor de vleeseter

Redefine Meat richt zich vooral op de vleeseter, zegt Ayelet Seroussi, verantwoordelijk voor marketing. ,,We beschouwen onszelf als vleesbedrijf en ons doel is het grootste vleesbedrijf ter wereld te worden.” Dat plantaardig vlees veel beter is voor het klimaat, is volgens Seroussi mooi meegenomen. ,,Maar het belangrijkste is dat we lekker vlees willen maken.”

Hoewel de techniek achter het vlees geheim is, is duidelijk dat het vlees van Redefine Meat met een 3D-printer wordt gemaakt: laagje voor laagje plantaardige eiwitten van soja of erwten en plantaardige olie.

,,Het is geen dierlijk vlees”, erkent Seroussi. ,,Concurreren met de natuur is moeilijk. Dit is wat het dichtst in de buurt van dierlijk vlees komt. Vergelijk het met de computer; hoe goed computers ook worden, het blijft een computer. Het wordt nooit een menselijk brein.”

Quote Kosjer varkens­vlees uit Israël, dat zou wat zijn Ron Blaauw

Redefine Meat is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland, Duitsland en Engeland. En in thuisland Israël, waar inmiddels ruim honderd restaurants het vlees serveren. In de loop van volgend jaar moet het vlees ook in de Nederlandse winkels liggen. Het vlees voor de Europese markt zal vanaf eind december in het Nederlandse Best worden geproduceerd. Hoeveel het gaat kosten, is nog niet bekend en zal afhangen van het soort vlees. De prijs zal volgens de producent ‘vergelijkbaar’ zijn met dierlijk vlees: ,,Goed vlees, niet de kiloknaller.”

Het assortiment bestaat uit onder andere gehakt, hamburgers, worst en biefstuk. ,,Ik ben benieuwd naar de volgende stap”, zegt chef Ron Blaauw. ,,Braadstukken voor in de oven zou een mooie aanvulling zijn. En kosjer varkensvlees uit Israël, dat zou wat zijn.”

Bekijk hieronder alle nieuws, tips en inspiratie voor in de keuken:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.