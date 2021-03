Dit ontbijtgerecht is een enorme hit op TikTok: lekker, makkelijk én best gezond

Koken & EtenVan bananenbrood en dalgona-koffie tot gebakken feta: TikTok is een bron van inspiratie voor veel mensen als het gaat om nieuwe recepten. De laatste nieuwe hype zijn de baked oats . Omdat je zo makkelijk kunt variëren, heb je de ingrediënten waarschijnlijk al in huis.

Op TikTok is de hashtag #bakedoats al 386 miljoen keer bekeken. Google zag de afgelopen weken een enorm aantal Amerikanen zoeken naar baked oats. De gekte gaat om een warm ontbijt dat een hit is door het platform TikTok waarop gebruikers talloze video's van het recept delen. Ook in Nederland piekt het zoekgedrag naar dit gerecht.

Het ontbijtrecept is niet alleen lekker, snel en makkelijk, maar ook nog eens best gezond, de ideale manier om je dag te starten dus. Net zoals bij het fetarecept dat de afgelopen tijd enorm aan populariteit won, is de verkoop van havermout enorm gestegen sinds de hashtag #bakedoats viraal ging. In sommige winkels raakte feta ook uitverkocht.

Wat moeten we ons bij die baked oats, of gebakken havermout, voorstellen? Simpel: als je havermout combineert met bak-ingrediënten (zoals eieren en baksoda), het geheel in de blender doet en daarna vijf minuten in de oven bakt, krijg je een lekker en luchtig resultaat. Je zou het een ontbijtcake kunnen noemen. Het beste is dat het snel klaar is. Minimale inspanning voor een maximum aan smaak: de perfecte snelle hap voor ’s ochtends dus.

Het voordeel is dat je er zo'n beetje alles doorheen kunt gooien. Je kunt er chocolade aan toevoegen of fruit, maar bijvoorbeeld ook wortel of pompoen. Heb je geen eieren, dan neem je een rijpe banaan. Houd je niet van bessen, dan snijd je een appel in kleine stukjes. Het enige dat je hoeft te doen voor inspiratie is op TikTok de hashtag #bakedoats intypen, en de app toont honderden opties. Hieronder een simpele versie van het recept.

Hoe maak je baked oats?

1. Doe 40 gram havermout in de blender.

2. Voeg 75 ml (plantaardige) melk toe.

3. Voeg een halve eetlepel baksoda toe.

4. Optioneel: voeg 2 eieren toe.

5. Optioneel: voeg esdoornsiroop, honing of suiker toe voor een zoetere smaak.

6. Optioneel: voeg vanille-extract of chocoladepoeder toe, of toppings zoals bessen of noten.

7. Blend het geheel en doe alles in een schotel, mok of kom die in de oven kan.

8. Bak het mengsel vijf minuten in de oven op 180 graden.



Hieronder enkele lekkere voorbeelden van baked oats.

