Dit krijgen koeien te eten waardoor hun boter keihard wordt, ook buiten de koelkast

Koeien krijgen niet alleen gras te eten. En dat heeft grote gevolgen voor de melk. Keuringsdienst van Waarde dat vanaf vanavond weer op tv is, ging op onderzoek uit. Boter maak je met het vet van koeienmelk. Buiten de koelkast wordt boter zacht. Maar waarom is zo'n blok boter soms zo hard als een baksteen?

Teun van der Keuken van het tv-programma bracht een bezoek aan de winkel en ervaarde de verschillen. De smaak van de verschillende soorten boter is niet alleen telkens anders, ook de structuur. De medewerkers van de hulplijnen van de supermarkten kunnen er geen verklaring voor geven.

,,Het is een mysterie waar we niet uitkomen", zegt de eigenares van Boerderijzuivel Delft. ,,Het zal te maken hebben met de samenstelling. Ik denk dat boter in sommige gevallen uit een fabriek komt en dat er dingen bij gedaan worden die we niet kennen om het een vastere vorm te geven.” Grote boterbedrijven laten Keuringsdienst van Waarde niet toe tot hun fabrieken, maar boer Klaas de Lange die op eigen erf boter maakt zet de deur open.

Grasboter geeft zachte boter

Quote Het gaat om twee handjes palmvet per dag Jan Speerstra over palmolie in het koeienvoer Boter maken is niet zo moeilijk: als je hard genoeg de room slaat, krijg je boter. Kneden en klaar is Klaas. Vooral grasboter geeft zachte, smeerbare boter. Het zou zo maar kunnen dat de hardheid van de boter te maken heeft met het voer. Koeien krijgen niet alleen gras, want dan geven ze lang niet zoveel melk als mogelijk is, legt akkerbouwer en melkveehouder Jorrick Tromp uit. Ze krijgen ook mais en bonen. Allemaal om te zorgen dat er voldoende lactose, eiwitten en vetten in de melk belanden.

Om die gehaltes te behalen, krijgen koeien opmerkelijk genoeg ook vet. Palmolie uit Maleisië en Indonesië vooral. Dat zorgt voor extra energie, aldus Tromp. Palmolie? Voor koeien? Marijn Frank is erg verbaasd dat koeien vet krijgen in hun eten.

Of die palmolie zorgt voor harde boter, weten de fabrikanten, aldus de boer. Maar ja, die houden hun geheimen geheim. Dus reist Ersin Kiris naar een expert op het gebied van diervoeding, Jan Speerstra. Die geeft ‘dieetadvies’ en ja, met dat palmvet is de fabrikant blij omdat die er goede boter van kan maken. ,,Het gaat om twee handjes palmvet per dag.” En ja, het klopt dat de palmolie de boter harder maakt.

Zuivelonderzoeker Ton Baars merkt op dat het gaat om én én. Buiten het seizoen krijgen koeien minder gras binnen en dat in combinatie met de palmolie zorgt ervoor dat de boter verschuift van smeerbare boter naar - in het extreemste geval - een blok boter die meer op beton lijkt. ,,Het zijn kleine verschillen.” Het gaat ook om geld. Boeren krijgen weinig voor hun melk. Ze zitten in de tang, volgens Baars en worden door de marktwerking gedwongen met hun koeien veel melk te produceren. Het is topsport, erkent melkveehouder Tromp aan Marijn Frank. ,,Voor de koe of voor u?” vraagt Frank hem. ,,Voor allebei.”

De eerste uitzending van het nieuwe seizoen van het onderzoeksprogramma is vanavond te zien op NPO 3 om 20.25 uur.

