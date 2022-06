Dit is waarom wij oranje wortelen eten

Als je een wijdverspreid verhaal mag geloven, danken wortelen hun oranje kleur aan ons koningshuis. Toen Nederland eindelijk een vrij land was na de 80-jarige oorlog bedachten de zoon van Willem van Oranje en zijn vrouw dat het geweldig zou zijn als Nederland in een permante oranjegekte zou verkeren. Een beetje zoals we die nu kennen als onze voetbalvrouwen en -mannen in actie komen tijdens een groot internationaal toernooi.

Gebouwen verfden we oranje, ons land stond vol sinaasappelbomen én Nederland zou wereldwijd bekend staan als wortelland. Om te vieren dat de familie Van Oranje aan de macht gekomen was en om leuk mee te doen met de oranjehype bedachten de wortelboeren dat we in Nederland alleen nog maar oranje wortelen gingen verbouwen. Sinaasappelbomen waren er dus ook, maar de vruchten zouden te prijzig zijn voor het gewone volk.

Het heimwee-eten van de Italianen

Hoe leuk dat allemaal ook mag klinken: het is een mythe volgens historicus Lizet Kruyff. De wortelen komen oorspronkelijk helemaal niet uit Nederland, maar uit Italië en Spanje. Kruyff omschrijft oranje wortels als het ‘heimwee-eten van de Italianen’: „Italianen namen het mee tijdens hun vakanties net zoals wij ook drop meenemen als we op vakantie gaan naar een ander land.”



Als de Oranjes het hebben over een vrucht die ze associëren met het huis Van Oranje zijn dat sinaasappelen, geen wortels, vertelt Kruyf. „Als je schilderijen ziet van de oude Oranjes dan zie je dat ze altijd geassocieerd worden met sinaasappelbomen, niet met wortelen. De mythe is een marketingstunt om meer wortelen te verkopen.”

De primaire bron van deze mythe is volgens Kruyff waarschijnlijk ergens in de omgeving van Hoorn en Alkmaar te vinden. Ze denkt dat Hoornse wortelen voor het eerst verkocht werden in Nederland. De oranje wortel wordt voor het eerst verbouwd in Nederland in de 18de eeuw, in Utrecht. Dat is dus lang na de 80-jarige oorlog.

Waarom zijn ze dan wel oranje?

„Wortelen zijn van origine niet oranje, maar paars, wit en geel”, vertelt culinair historicus Marleen Willebrands. „Dat is te lezen in de oude 16e-eeuwse kruidboeken. En dat terwijl wij al jaren niet beter weten dan dat wortelen oranje zijn. De paarse, witte en gele wortelen zijn nu weer ‘in de mode’: bij Albert Heijn en op de markt zijn ze steeds vaker te koop.”

Waarom telers in de 17e eeuw voor oranje wortelen kozen, is volgens Willbrands niet zeker. Volgens Kruyf is de oranje kleur goed te verklaren: „We willen altijd kleur op ons bord. Als je kijkt naar de middeleeuwse keuken dan zie je dat we al ons best deden om eten een kleurtje te geven. De anderskleurige wortelen worden grauw als je gaat koken, oranje niet. Ze werden daarom gekruist met wortelen die een oranje kern hadden.”

Als we het puur biologisch bekijken danken wortelen hun oranje kleur aan de hoge hoeveelheid betacaroteen: een stof die de oranje kleur afgeeft. In het lichaam wordt de stof omgezet in vitamine A, een vitamine die je haar en nagels laat groeien, je huid een mooie glans geeft maar ook je zicht verbetert. Een tekort aan vitamine A kan zelfs blindheid veroorzaken. Vandaar de uitspraak dat je beter kan zien als je maar genoeg wortelen eet.

