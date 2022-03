Dit is waarom de 5-secondenregel als je eten laat vallen niet altijd geldt

Koken & Eten Je glaasje melk is spotgoed­koop: dat zorgt ervoor dat vlinders, insecten en vogels verdwijnen

Melk is erg goedkoop. Je betaalt voor een fles cola in de winkel twee keer zo veel als voor een pak melk. Terwijl er zoveel voor nodig is: koeien, weiland, transport en veel arbeidsuren van boeren.

25 maart