Dit is waarom belasting op groenten en fruit moet worden verlaagd

In een manifest, dat de twee vandaag gezamenlijk aan de Tweede Kamer overhandigden, vragen zij om een lager btw-tarief. Het moet volgens hen omlaag van 9 naar 5 procent. Bij het manifest zijn diverse maatschappelijke organisaties betrokken, waaronder de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

De coronacrisis heeft volgens de organisaties zeer pijnlijk duidelijk gemaakt wat de grote meerwaarde is van een gezonde leefstijl, is in het document te lezen. De ondertekenaars stellen dat het hoog tijd is om de eerste stappen te zetten naar een lager belastingtarief om die gezonde leefstijl laagdrempeliger te maken.

Prijs fors gestegen

De prijs van gezonde voedingsmiddelen is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de afgelopen tien jaar fors gestegen. Zo steeg de prijs van gezonde voedingsmiddelen met 22 procent, terwijl dit bij ongezondere producten gemiddeld 13 procent was. Daarnaast steeg de btw op groente en fruit bij de start van dit kabinet van 6 naar 9 procent.

,,De gezonde keuze is hiermee voor veel mensen verder weg komen te staan. Zeker voor de lagere inkomensgroepen, waardoor de gezondheidskloof tussen verschillende bevolkingsgroepen zal toenemen”, schrijven de initiatiefnemers van het manifest.

Niet uitvoerbaar

Toch lijkt het er niet op dat de overheid de belasting op groenten en fruit de komende jaren zal verlagen. Enkele maanden geleden publiceerde het ministerie van Financiën een uitgebreide studie over ons belastingstelsel, waar ook het eventueel verlagen van belasting aan bod kwam.

Het ministerie concludeerde dat het ‘niet uitvoerbaar’ is om de belasting op groente en fruit de komende jaren te verlagen. Zij geeft hiervoor als reden dat het ten eerste onduidelijk is welke producten er onder btw-verlaging zullen vallen. Geldt het voor een vegetarische diepvriespizza of voor een fruitsalade van 4,50 euro? Ook twijfelt het ministerie aan het beoogde effect. Het is niet bewezen dat mensen daadwerkelijk gezondere producten in huis gaan halen als de belasting omlaag gaat.

Quote Het is dan niet wonderlijk dat een hoge prijs niet helpt om die groep meer groenten en fruit te laten eten Anne Marie Borgdorff, Het GroentenFruit Huis Anne Marie Borgdorff van het GroentenFruit Huis laat telefonisch weten dat er voor het zogenoemde ‘afbakeningsprobleem’ (welke gezonde producten vallen er onder de btw-verlaging en welke niet) zeker een oplossing te vinden is. Borgdorff stelt dat producten die nog herkenbaar zijn als groenten en fruit prima onder noemer gezonde voedingsmiddelen kunnen vallen. ,,Bij de vegetarische diepvriespizza is het een ander verhaal omdat je qua groenten in een verdere voedselverwerking zit dan bij bijvoorbeeld de fruitsalade. Op die manier kun je bepalen wat nog wel of niet herkenbaar is als groenten en fruit, daar valt prima uit te komen.”

Borgdorff geeft toe dat niet is bewezen dat meer mensen gezondere producten in huis halen als de btw omlaag gaat. ,,We zien wel dat de groep die te weinig groenten en fruit eet, met name de lage inkomens, niet méér groenten en fruit gaan eten als de prijs hoog ligt. Zij hebben over het algemeen 30 euro per week te besteden om boodschappen van te doen. Het is dan niet wonderlijk dat een hoge prijs niet helpt om die groep meer groenten en fruit te laten eten.”

