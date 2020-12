Dit is waarom baby’s zo enthousiast reageren als ze voor het eerst fruit proeven

Wat Eten We Vandaag: Gebakken sliptong met charmilla en bloemkool­rijst

27 november Charmilla, kende jij het al? Je bakt hiervoor groente in een lekkere kruidenmix naar smaak. Onze variant maken we met ui, paprika, tomaat en een rood pepertje, en combineren we met heerlijk gekruide sliptong en bloemkoolrijst. Ontzettend makkelijk en zo op tafel.