Dit is volgens experts de beste olijfolie (en waarom het lastig is om goede te vinden)

Wie maakt de beste olijfolie? Om die vraag draaide deze week de eerste editie van de Amsterdam International Olive Oil Competition. Producenten mochten hun olie inzenden om te laten proeven. In totaal hebben 75 producenten 83 olijfoliën ingezonden.

De juryleden gebruikten een zogenaamde organoleptische test. Dat is de officiële methode van de International Oive Council (IOC). Ze gebruikten bij het testen alleen hun smaak- en reukzintuig. Olijfoliën met een negatieve afwijking in de geur of smaak krijgen niet de classificatie extra vierge olijfolie.

De olie die goed genoeg was - extra vierge - kwam in een van drie categorieën terecht: delicaat, medium en intens. ,,Daarbij beoordelen we de oliën eerst met een neustest om te bevestigen dat de olie in de juiste categorie is geplaatst. Daarna worden via de mond de fruitigheid, bitterheid en scherpte (eigenschappen van extra vierge olijfolie, red.) beoordeeld”, vertelt Francesca de Ritis, een van de ‘expert-tasters’ van de competitie.

Olijfolie beoordelen is lastig

Olijfolie beoordelen is voor consumenten moeilijk. Daarom is het lastig om te bepalen welke olijfolie de juiste keuze is, zegt Wilma van Grisven-Padberg. ,,Met ons instituut keuren wij ook olijfolie in de supermarkt en daar is echt werk aan de winkel. We zijn hier op dit moment over in gesprek met Albert Heijn, Jumbo en Delhaize", zegt de olijfoliesommelier en Nederlands panelleider van het Olijfolie Instituut.



,,Die supermarkten willen een verbeterslag maken, maar om olijfolie te kunnen inkopen heb je specialistische kennis nodig. Het is verplicht om olijfolie met een organoleptische test te keuren en er zijn niet genoeg panels om alle olijfolie te keuren. Het is dus heel makkelijk voor een producent om gewoon een mindere kwaliteit in de fles te doen en toch ‘extra vierge’ op de fles te zetten.” Geen haan die ernaar kraait.

De winnaars van de olijfolie-competitie In de categorie delicaat was de Olio Gianecchia DOP Collina Di Brindisi van de Italiaanse fabrikant Azienda Agricola Valentini Ambrogio de winnaar. De Anno Zero IPG Toscano Biologico van de Italiaanse fabrikant Tenuta Quarciamatta was de winnaar in de categorie medium. In de categorie intens won El Empiedro DOP Priego De Cordoba van de Spaanse fabrikant S.C.A. Olivarera La Purisima. In de jurering van de oliën zijn ook chefs betrokken. ,,Dat is belangrijk, want uiteindelijk gaan zij de olie in de praktijk gebruiken in de keuken”, stelt De Ritis. In de chef’s choice-categorie kwamen ook drie winnaars. De Turkse olijfolie Cooks Groove, van de gelijknamige fabrikant, won in de categorie delicaat. In de categorie medium won de Anno Zero Italiano Biologico van de Italiaanse fabrikant Tenuta Querciamatta. De Dominius Early Harvest, van de Spaanse fabrikant Monva S.L., was de winnaar in de categorie intens.

Olijfolie in Nederlandse winkels

,,Als instituut werken we volgens de IOC-normen, maar we zijn ook met keurmerken gaan werken”, vertelt Van Grisven-Padberg. ,,We hopen dat we supermarkten ertoe kunnen bewegen om bij ons te laten testen en een keurmerk in de wacht te slepen, zo weet de consument dat het gegarandeerd extra vierge is.”

Echte tips en trucs voor het kopen van de juiste olijfolie voor consumenten zijn er helaas niet. ,,Maar je kunt wel naar een speciaalzaak gaan en het daar kopen, daar kun je van tevoren meestal ruiken en proeven”, aldus Van Grisven-Padberg.

,,Aan mensen die olijfolie proeven geef ik altijd één tip”, gaat Van Grisven-Padberg verder. ,,Als je een bourgogne drinkt, eet je waarschijnlijk een witte vis of een veldsla, dan neem je dus ook een delicate olijfolie. Drink je een bordeaux, dan kies je een robuuste olijfolie. Maar ook dat staat niet op het etiket. Sterker nog, er staat vaak niet eens vermeld welke olijfsoorten zijn gebruikt.”

Volgens expert De Ritis helpen competities als die in Amsterdam de consument ook om betere keuzes te maken bij het kopen van olijfolie. ,,Het doel van de competitie is ook om een connectie te maken met de eindgebruikers en de retailers, dus dit is zeker een extra hulp. Dit is een groeiende markt, dat betekent dat de consument zelf ook moet groeien in hoe zij de oliën moeten begrijpen. Dit kunnen we doen door te praten over oliekwaliteit door middel van officiële competities.”

