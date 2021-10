Dit is het geheim achter het landelijke succes van Dimitri's Vlaamsch Broodhuys

Zijn destijds in Oudenhoorn op Voorne-Putten geopende eigen bakkerij is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming met niet alleen een fikse centrale bakkerij in Vlaardingen, maar ook nog eens zestien broodverkooppunten met een zogeheten Baker’s Café in zes steden. Voor het eind van februari 2022 zullen het er overigens negentien zijn - want Utrecht en Den Haag (2) krijgen er de komende maanden vestigingen bij.