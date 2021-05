Dit is het beste bier van Nederland: ‘Wijnachtig, geïnspireerd door de natuur en op hout gerijpt’

VideoNevel Meander is het beste biertje van Nederland. Tijdens een livestream op Facebook is de Mitra Award ‘het Beste Bier van Nederland 2021’ zojuist uitgereikt aan de Nijmeegse makers ervan.

,,Dat wil zeggen ", aldus Mattias Terpstra van Nevel Artisan Ales, ,,dat we bij de Dutch Beer Challenge van alle ingezonden bieren de meeste punten hebben gekregen.” Het is de zevende keer dat deze challenge is georganiseerd. Het winnende bier heet Meander. Dit bier won de gouden medaille in de categorie ‘sour/brett’ en was van alle gouden medailles dit jaar het biertje met de meeste punten, aldus de organisatie. Nevel Meander mag zich daarom een jaar lang ‘het beste bier van Nederland’ noemen.

De uitreiking vond plaats tijdens de start van de negende Week van het Nederlandse Bier, vanwege de coronamaatregelen dit keer een online event. De prijs, het bijbehorende houten beeld, werd in Nijmegen overhandigd aan de brouwers van Nevel Artisan Ales.

Volledig scherm Mattias Terpstra van Nevel Artisan Ales © Beeld uit video.

Rode fruittoetsen en zwartebessenblad

Meander is een houtgerijpt wild blond bier met rabarber en zwarte bessenblad. Het heeft een zachte, zilte bite van rabarber, die zich subtiel weeft door de rode fruittoetsen van het zwarte bessenblad, aldus de jury. ‘Een wijnachtig, elegant en mineralig bier waarin veel te ontdekken valt.’ Meander is 16 maanden op een eikenhouten vat gerijpt en heeft 5,9 procent ABV (alcohol by volume). De Dutch Beer Challenge was op 22 april. In totaal 150 Nederlandse brouwerijen hebben daarvoor gezamenlijk 539 bieren ingestuurd.

De fles ziet er qua formaat uit als een flesje wijn. ,,Het is ook een wijnachtige beleving", aldus Terpstra. ,,Net als altijd is dit bier ook niet gemaakt vanuit een vooropgezet plan. Het is wel altijd geïnspireerd door de natuur.” Terpstra vindt het bier 'heel bijzonder'. ,,Het heeft eigenlijk geen stijl. We noemen het een wild, houtgerijpt blond bier.” Het is gebrouwen met een wilde gist uit de natuur die de brouwers zelf hebben opgekweekt.

Nevel staat op het punt om te verhuizen naar een groter pand. ,,We zijn een jonge brouwerij en hebben nog veel dromen.” Uiteindelijk willen de Nijmeegse ondernemers een volledig duurzame productie gaan realiseren.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.