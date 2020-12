Dit heerlijke sap verdwijnt jammerlijk in de grond bij de cacaoteelt

VIDEOIedereen is dol op chocola, maar van de vrucht zelf kun je ook heerlijk sap maken. Journalist Lars Gierveld maakte zelfs een documentaire over het verwerken van het restproduct van de cacaovrucht.

Oud-Rambam-presentator Lars Gierveld maakte een documentaire over cacao, maar vooral over het heerlijke sap dat altijd in de grond verdwijnt bij de normale teelt. In Ghana nam hij samen met regisseur Jochem Pinxteren de industrie onder de loep.

De kansen die er zijn voor cacaoboeren, die lang niet altijd een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, liggen in het vruchtvlees dat normaal gesproken wordt weggegooid. Gierveld en Pinxteren begonnen met Ghanese boeren een onderneming om het sap te verkopen. Dat is namelijk heerlijk zoet. De smaak lijkt een beetje op mango of lychee, aldus Gierveld. Dubbele winst: de boeren verdienen tussen de 20 en 30 procent meer en consumenten hebben een lekker sapje dat de naam Kumasi kreeg.

Volledig scherm Sap van het vruchtvlees van de cacaovrucht. © Shutterstock

Dat ging niet van een leien dakje: de Nederlanders en Ghanezen moesten aan elkaar wennen en elkaar leren vertrouwen. Het begon amateuristisch met houtskooloventjes waarmee het sap werd gepasteuriseerd. Een jaar later voldeed de drank aan de voedselveiligheidsvoorwaarden en nu is het verkrijgbaar in Nederland. Het bevat geen toevoegingen en bestaat uit vruchtvlees en water.

Opvallend genoeg kwam Marika van Sandvoort onlangs ook met een sapje dat is gemaakt met cacaopulp: Pacha de Cacao. Zij ontdekte de vruchten in Ecuador en was net als de mannen lang bezig (twee jaar) met het ontwikkelen ervan. Ook haar doel is het om de cacaoboeren extra inkomen te geven.

De documentaire Mede Mogelijk Gemaakt...’ is te zien op Videoland envia Vimeo.

