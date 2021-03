Dit café vraagt extreem bedrag voor een kop koffie: ‘Krijg ik er een ticket naar Rome bij?’

Een café in het Australische Melbourne heeft een bijzonder kopje koffie op de menukaart staan. Vooral de prijs springt in het oog: 198 Australische dollars, omgerekend zo'n 123 euro. Toch zijn er klanten die het kostbare goedje graag willen proberen.

Het café in de wijk Surrey Hills verkoopt zogenoemde Yuzo-koffie. Het draait bij die koffie volgens de fans allemaal om de smaak. De eigenaar Ken Taing zegt over de koffie: ,,Het is de meest unieke en mooiste koffie van de wereld.” Tegen de site 7News zeggen klanten dat de smaak zacht is. ,,Aromatisch, met kenmerken van fruit en butterscotch.” Klant Bernard gunt zichzelf een kopje per maand. De reden van de hoge prijs: de speciale koffie uit Panama is zo moeilijk te telen dat de oogst bijzonder klein blijft.

Op Facebook krijgt het bericht over de dure koffie veel reacties. Zo'n zeshonderd mensen lieten een duimpje achter of konden bijna niet geloven dat de koffie zo duur was. Hoe bijzonder ook, zegt Eric Clarke: ,,Ik houd het bij mijn Nescafé.” Debbie Mcleod vindt het een ‘verspilling van geld'. ,,Ik kan wel betere dingen bedenken om mijn 200 dollar aan te besteden.” Al kreeg ze het in een gouden kopje met juwelen erop, dan zou ze dat geld er nog niet voor over hebben, meldt Chelsey Footner. ,,Hoe belachelijk.” Dat kan alleen maar in Melbourne, smalen anderen, die uit Sydney komen. Zelfs in hun eigen stad vinden ze geen koffie met die extreem hoge prijs.

Bobbie Field vindt, dat als je zoveel geld te besteden hebt, je het beter aan een dakloos persoon kunt geven. Sommigen zien er de humor wel van in. ,,Als de bonen uit de hemel komen, dan wil ik er wel 200 dollar aan uitgeven", meldt Rudy CH. En voor die prijs kan er beter maar alcohol in zitten en vergezeld worden door een ‘lap dance’, schrijft Matilda Scioscia. ,,Krijg ik er een ticket bij naar Rome?” vraagt Josie Napoli zich af. Anna Simpson heeft ook betere bestemmingen voor haar zuurverdiende centen. ,,Voor 200 dollar zou ik nog een tatoeage nemen. Want dat is voor altijd en een koffie gaat verloren als je de wc doortrekt.”

