Dit aten gevangenen als laatste maaltijd, voor ze geëxecuteerd werden

Wat eten gevangenen die ter dood veroordeeld zijn voor de laatste keer? Dat vroeg fotograaf Jackie Black, woonachtig in het zuiden van de Verenigde Staten, zich af. Ze zag regelmatig beelden van de ‘laatste maaltijd’ op televisie voorbijkomen en die beelden bleven haar bij. ,,Juist omdat het een vriendelijk gebaar is aan diegene die ter dood veroordeeld is.”

Daarom dook ze de archieven in Texas in om de laatste maaltijden te fotograferen. Ze publiceerde hierna het boek ‘...last meal’. De fotoreportage is momenteel tijdelijk te bewonderen in het Parrish Art Museum in New York. ,,Hoe meer ik me verdiepte in het onderwerp, hoe meer ik zag hoe oneerlijk het systeem is. Bijna alle terdoodveroordeelden zijn arm en hebben duidelijk mentale problemen. Ik ben nu sterk tegen de doodstraf.”

Fotograaf Jackie Black.

Hoewel zijzelf een duidelijke mening over de doodstraf heeft, zijn haar foto’s eerder subtiel. Ze pleit de veroordeelden niet vrij of laat hen ergens expliciet zien. Het enige wat je als lezer (van het boek) of bezoeker (van de tentoonstelling) ziet, zijn de foto’s van de maaltijden. Maar het verstilde beeld, met hun laatste woorden erbij, hebben wel degelijk impact.

Johnny Frank Garrett

Laatste maaltijd van Johnny Frank Garrett, geëxecuteerd op 11 februari 1992.

Johnny Frank Garret werd schuldig bevonden aan de moord op een katholieke non. Voor zijn executie at hij schepijs, waarna hij zijn laatste woorden sprak: ,,I’d like to thank my family for loving me and taking care of me. And the rest of the world can kiss my ass” (Ik zou graag mijn familie bedanken, omdat ze van mij gehouden hebben en mij verzorgd hebben. En de rest van de wereld kan mijn kont kussen).

David Wayne Stoker

Laatste maaltijd van David Wayne Stoker, geëxecuteerd op 16 juni 1997.

David Wayne Stoker koos voor cheeseburgers met Franse frietjes en ijs, voor hij in 1997 op vijftigjarige leeftijd geëxecuteerd werd, nadat hij tijdens een overval een winkelbediende zou hebben neergeschoten. Zijn laatste woorden: ,,I am truly sorry for your loss... but I didn’t kill anyone’’ (Mijn oprechte deelneming voor jullie verlies... maar ik heb niemand vermoord).

William Prince Davis

Laatste maaltijd van William Prince Davis, geëxecuteerd op 14 september 1999.

William Prince Davis werd schuldig bevonden aan het doodschieten van de manager van een ijswinkel, tijdens een overval. Voor hij geëxecuteerd werd, koos hij voor een maaltijd met gefrituurde kip, witte kadetjes, bonen, kaas, BBQ-chips en cola. Zijn laatste woorden: ,,I would like to say to the family how truly sorry I am in my soul and in my heart of hearts for the pain and misery that I have caused from my actions. I would like to thank all of the men on death row who have showed me love throughout the years. I hope that by donating my body to science that some parts of it can be used to help someone. That is all I have to say, warden. Oh, I would like to say, in closing, what about those cowboys?”

(Ik zou graag tegen de familie zeggen hoeveel spijt ik heb, in mijn ziel en in mijn hart heb ik spijt van alle pijn en verdriet die ik veroorzaakt heb door mijn acties. Ik zou graag alle mannen in de dodencel bedanken die mij liefde hebben getoond door de jaren heen. Ik hoop dat door mijn lichaam te doneren aan de wetenschap sommige delen ervan gebruikt kunnen worden om iemand te helpen. Dat is alles wat ik te zeggen heb, bewaker. Oh, ik zou tot slot graag willen zeggen, hoe zit het met die cowboys?”

Gerald Lee Mitchell

Laatste maaltijd van Gerald Lee Mitchell, geëxecuteerd op 22 oktober 2001.

Gerald Lee Mitchell zou twee mensen hebben ontvoerd en doodgeschoten. Na zijn laatste maaltijd (een zak snoep) sprak hij de woorden: ,,I am sorry for the pain. I am sorry for the life I took from you. I ask God for forgiveness. And I ask you for the same. I know it may be hard. But I’m sorry for what I did. To my family, I love each and every one of you. Be strong. Know my love is always with you, always. I know I am going home to be with the Lord. Shed tears of happiness for me.”

(Ik heb spijt van alle pijn. Ik heb spijt van het leven dat ik heb afgenomen. Ik vraag God om vergiffenis. En aan jullie vraag ik hetzelfde. Ik weet dat het moeilijk is. Maar ik heb spijt van wat ik heb gedaan. Aan mijn familie, ik hou van ieder van jullie. Wees sterk. Weet dat mijn liefde altijd bij jullie zal zijn, altijd. Ik weet dat ik thuiskom bij de Heer. Verspil tranen van vreugde voor mij.)

Anthony Ray Westley

Laatste maaltijd van Anthony Ray Westley, geëxecuteerd op 13 mei 1997.

Anthony Ray Westley at gefrituurde kip, frietjes en witbrood voor hij geëxecuteerd werd. Hij werd schuldig bevonden aan het doodschieten van een winkeleigenaar, tijdens een overval. De laatste woorden van Westley waren: ,,I want you to know that I did not kill anyone. I love you all’’ (Ik wil dat jullie weten dat ik niemand vermoord heb. Ik hou van jullie allemaal).

James Russell

Laatste maaltijd van James Russell, geëxecuteerd op 19 september 1991.

James Russell at slechts een appel als laatste maaltijd, voor hij in 1991 geëxecuteerd werd. Online staat niet beschreven waaraan hij schuldig bevonden is, wel dat zijn laatste woorden zeker drie minuten geduurd zouden hebben. De reden daarvoor staat wederom niet beschreven. Zijn laatste woorden: ,,Wherever a death penalty is, there can be no civilization. Don’t be sad. We will meet again and sing a sweeter song’’ (Waar er een doodstraf is, kan geen beschaving zijn. Wees niet verdrietig. We zullen elkaar weder ontmoeten en een zoeter lied zingen).

Clydell Coleman

Laatste maaltijd van Clydell Coleman, geëxecuteerd op 5 mei 1999.

Clydell Coleman zou iemand gewurgd hebben tijdens een overval. Hij sprak geen laatste woorden, maar at wel een laatste maaltijd: roerei met frietjes en twee witte kadetjes.

Thomas Andy Barefoot

Laatste maaltijd van Thomas Andy Barefoot, geëxecuteerd op 30 oktober 1984.

Thomas Andy Barefoot werd schuldig bevonden aan het neerschieten van een politie-agent, om aan zijn arrestatie te ontsnappen. Hiervoor zou hij een 3-jarig meisje hebben verkracht. Zij laatste maaltijd was rijst met bonen en groente, tomatensoep, crackers en cola. De laatste woorden van Barefoot: ,,I hope that one day we can look back on the evil that we’re doing right now like the witches we burned at the stake. I want everybody to know that I hold nothing against them. I forgive them all. I hope everybody I’ve done anything to will forgive me.

,,I’ve been praying all day for [the victim’s] wife to drive the bitterness from her heart because that bitterness that’s in her heart will send her to hell just as surely as any other sin. I’m sorry for everything I’ve ever done to anybody. I hope they’ll forgive me.’’

(Ik hoop dat we op een dag terug kunnen kijken op het slechte dat we nu doen zoals naar de heksen die we verbrand hebben op de brandstapel. Ik wil dat iedereen weet dat ik niks tegen hen heb. Ik vergeef ze allemaal. Ik hoop dat iedereen die ik iets aan heb gedaan mij zal vergeven.

Ik heb de hele dag gebeden voor de vrouw van het slachtoffer om het bittere uit haar hart te verdrijven want dat bittere dat in haar hart zit zal haar zeker naar de hel sturen zoals elke andere zonde. Ik heb spijt van alles wat ik ooit iemand aangedaan heb. Ik hoop dat zij mij zullen vergeven).

Robert Anthony Madden

Laatste verzoek van Robert Anthony Madden, geëxecuteerd op 28 mei 1997.

Robert Anthony Madden werd geëxecuteerd op 28 mei 1997. Hij vroeg of zijn laatste maaltijd aan een dakloze geschonken kon worden, maar dat verzoek werd geweigerd. Fotograaf Black vindt deze foto daarom de meest controversiële. Madden zou twee mensen (een vader en zoon) hebben neergestoken en neergeschoten. De laatste woorden van Madden waren: ,,I apologise for your loss and your pain. But I didn’t kill those people. Hopefully, we will all learn something about ourselves and each other. And we will learn to stop the cycle of hate and vengeance and come to value what is really going on in this world. I forgive everyone for this process, which seems to be wrong.”

(Mijn excuses voor jullie verlies en pijn. Maar ik heb die mensen niet vermoord. Hopelijk kunnen we allemaal hier iets over onszelf en van anderen leren. Opdat we leren te stoppen met deze cirkel van haat en wraak en te waarderen wat echt belangrijk is in deze wereld. Ik vergeef iedereen voor dit proces, dat mij verkeerd lijkt).

Jeffrey Allen Barney

Laatste maaltijd van Jeffrey Allen Barney, geëxecuteerd op 16 april 1986.

Jeffrey Allen Barney werd schuldig bevonden aan de moord en verkrachting van een 52-jarige vrouw. Hij at als laatste maaltijd cornflakes. Zijn laatste woorden: ,,I am sorry for what I’ve done. I deserve this. Jesus forgive me.”

(Ik heb spijt van wat ik heb gedaan. Ik verdien dit. Jezus vergeef mij).

Laatste maaltijd

In 2011 is de laatste maaltijd in de Amerikaanse staat Texas afgeschaft. Wie er sindsdien wordt geëxecuteerd, moet eten wat de pot schaft.

Directe aanleiding daarvoor was het verzoek van gevangene Lawrence Russel Brewer. Hij vroeg om een uitgebreide laatste maaltijd, met onder andere twee stukken kip met jus en gesneden uien, een driedubbele cheeseburger met bacon, een omelet met kaas, gehakt, tomaten, uien, paprika en jalapenos, een kom gebakken okra met ketchup, wit brood met een halve kilo gegrild vlees, drie fajita’s, en een pizza met vlees.

Alleen was dat voor niets, want hij at niets. Dat was voor de Texaanse senator John Whitmire de laatste druppel om de maaltijd af te schaffen.

