Dirk waarschuwt: stukjes metaal in grillworst

Koken & eten Een tripje naar Sevilla zit er nog steeds niet in, maar met deze huevos krijg je toch een vakantiege­voel

29 november Reizen lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. Er zit niets anders op dan oude foto's te bekijken en herinneringen op te halen aan dat fraaie baaitje en die heerlijke restaurants van eerdere trips. Met het bereiden van deze drie gerechten ben je toch even in Spanje, Zweden en Italië.