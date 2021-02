Direct naar de ‘bajes’ voor coole cocktails en de beste kipsaté van de houtskoolgrill

Calaboose klinkt als een tropische cocktail, maar is ‘Amerikaanse slang’ voor gevangenis. Oftewel: de nor, de lik, de bajes. Want dat is wat het bijzondere gebouwtje aan de Oudedijk ooit was, een kleine politiepost met één cel. Mede-eigenaar Daan Kisman krijgt wel eens klanten over de vloer die beweren er ooit een nachtje vast te hebben gezeten.