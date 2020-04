Deze zes foodfotografen uit Nederland behoren tot de besten van de wereld

Koken & etenEind april organiseert het merk Pink Lady (van die appels) de negende editie van Food Photographer of the Year. De awards zijn voor professionele en niet-professionele foodfotografen en film van over de hele wereld. Voor deze editie zijn dit jaar zes Nederlanders genomineerd.

Een van de genomineerde Nederlandse fotografen is Kamile Kaveckaite. Zij besloot drie jaar geleden haar leven om te gooien en werd vorig jaar voor het eerst genomineerd voor de Pink Lady Food Photographer of The Year awards. ,,Ik was dolblij, maar het zat toch in mijn achterhoofd dat het misschien gewoon een gelukje was.’’ Nu dit jaar maar liefst drie van haar foto’s zijn genomineerd, weet ze zeker dat ze op het juiste pad is als foodfotograaf.

Kaveckaite verhuisde in eerste instantie naar Nederland om bedrijfskunde te studeren in Rotterdam. ,,Mijn hele leven wilde ik een belangrijke zakenvrouw worden bij een groot multinational bedrijf.’’ Na jaren studeren en solliciteren bemachtigde Kaveckaite haar droombaan bij een internationaal bedrijf. ,,Het duurde echter maar een jaar voordat ik me realiseerde dat dit leven mij totaal niet gelukkig maakte. Het paste gewoon niet bij mij.’’

Niet alleen Kaveckaite is al meerdere keren genomineerd voor deze award, ook de Nederlandse Duncan de Fey heeft in totaal al drie keer meegedaan aan Pink Lady Food Photographer of The Year. ,,Ik werkte een tijdlang voor een uitgever van reisboeken en kwam zo vaak op mooie plekken’’, vertelt de fotograaf. De restaurants – en dan met name de keuken – spraken hem erg aan. ,,Vanaf toen ben ik me meer toe gaan leggen op foodfotografie.’’

Volledig scherm Een van de genomineerde foto's van Kaveckaite. De macarons kreeg zij van de lokale gebakwinkel Koektails. © Kamile Kaveckaite

De Fey denkt dat hij zijn succes heeft te danken aan het feit dat hij iemand is die als het ware altijd ‘aan’ staat. ,,Ik ben een vlieg op de muur, ik zet dingen liever niet in scène. Ik wil graag een sfeer creëren alsof de toeschouwer er zelf bij is.’’ Hierdoor zegt de fotograaf altijd en overal mooie beelden te zien.

,,Ik ben erg perfectionistisch’’, omschrijft De Fey zichzelf. ,,Voor de foto van de visser heb ik heel lang geduldig zitten wachten, totdat het visnet precies mooi vloog en de rand niet raakte.’’

Volledig scherm De genomineerde foto van Duque: Rock 'n Roll Apple Pie. Deze foto is de persoonlijke ervaring van veel horecawerknemers en het taboe omtrent tatoeages. Voor de categorie Pink Lady Apple a Day © Yessica Duque Yessica Duque, officieel afkomstig uit Venezuela en sinds 2008 in Nederland, is ook een van de genomineerden en noemt zichzelf een ‘keukenavonturier’. ,,Het is een eer om het land dat mij heel veel kansen qua werkervaring heeft gegeven te kunnen vertegenwoordigen’’, zegt Duque trots. ,,Ik ben ontzettend blij met deze voordracht. Deze fotowedstrijd is erg belangrijk voor ieder foodfotograaf. Het feit dat jouw stem veel meerdere mensen kan bereiken met een boodschap in een afbeelding voor mij betekent dat mijn missie volbracht is.’’

Ook Kaveckaite is erg tevreden met haar nominatie. ,,Het is heel cool om mijn foto’s te zien staan tussen de foto’s van mijn grote voorbeelden’’, vertelt ze enthousiast. ,,Ik ben heel blij.’’ De fotografe spreekt van geluk bij de mooie foto’s die zij van de etenswaren kon fotograferen. ,,Ik kan zelf wel lekker koken, maar het ziet er lang niet altijd mooi uit.’’

Volledig scherm De peer van Kaveckaite hing vers in de perenboom bij vriendin en blogger Lucie Beck. © Kamile Kaveckaite ,,Ik begon met fotograferen door de reisgidsen, en later door opdrachten voor tijdschriften’’, vertelt De Fey. ,,En soms word ik zo enthousiast van een keuken of restaurant, dat ik zelf voorstel om foto’s te komen maken.’’ Zo heeft de foodfotograaf een fotowand gemaakt voor een hamburgerrestaurant en heeft hij een kookboek op de planning staan, in samenwerking met de chef van De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Naast foodfoto’s maakt De Fey ook veel portretten, reisfotografie en reportages.

Volledig scherm De genomineerde visnetfoto van De Fey. © Duncan de Fey Duque heeft haar passie voor foodfotografie en foodstylist gevonden toen ze bij Takeaway – moederbedrijf van Thuisbezorgd – als grafisch en visueel ontwerpster werkte. ,,In 2016 had ik de gelegenheid gekregen om in verschillende restaurants binnen Europa de foto’s voor een wereldwijde campagne van Thuisbezorgd te maken.’’ Na deze ervaring heeft de fotografe haar werk als freelancer verder ontwikkeld.



De volledige shortlist is te vinden op de site van de awards. De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor iedereen en bevat ook de Errazuriz Wine Photographer of the Year, de Food Stylist Award-winnaars en Food Film Shorts. Naast Kaveckaite, De Fey en Duque zijn ook de Nederlanders Laura van Driel, Dorothy Porker en Corina Bouweriks genomineerd voor de prijs.

Hoge prijzen voor foodfotografie

Het koken, de styling en fotograferen van het eten kost veel tijd. Er moeten boodschappen gedaan, er moeten attributen komen en die moeten ook weer teruggebracht worden. In reclamefotografie is men bezig met steeds bijzonderder beelden. ,,Om maar op te vallen’’, aldus de Nederlandse foodstylist en -fotograaf Alexandra Hereijgers. Dat zorgt voor stellages en bijzondere belichting. Door alle voorbereiding kun je maar drie of vier foto’s per dag maken. Hiervoor is ook weer veel nabewerking nodig, wat de prijs verder opdrijft.

Finale

De finalisten worden uitgenodigd voor een Champagne Taittinger-receptie in de wereldberoemde Mall Galleries in Londen, gevolgd door een vijfdaagse openbare tentoonstelling. Dit jaar vindt de tentoonstelling plaats van woensdag 28 april tot en met zondag 1 mei. Sinds 2011 zijn er bijna 60 duizend afbeeldingen ingezonden uit meer dan 77 landen.