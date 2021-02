Deze theatertechnici verloren hun baan en gingen daarom maar bier brouwen

,,Eigenlijk zijn we uit verveling weer gaan brouwen”, bekent Nieuwerkerker Edwin Mol openhartig. Vanaf z’n veertiende was hij al in de weer met water, mout en hop, als hobbyist. Met zijn vriendin Carola van Vliet en oud-klasgenoot Peter-Jan Wittebol is hij nu initiatiefnemer van brouwerij De Mythe. Mol en Van Vliet zijn in het dagelijks leven theatertechnici. Maar ja, corona. ,,De theaters zijn dicht. We zitten al meer dan een jaar werkloos thuis”, vertelt Mol. ,,Zeker in het begin verveelde ik me dood. Daarom heb ik samen met Carola m’n oude hobby weer opgepakt. Bierbrouwen.”