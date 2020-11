Deze supermarkten stunten nog steeds met varkenshaasjes

Koken & eten Dit zijn de beste boeken over eten: ‘We leerden frituren van de Arabieren’

31 oktober Schrijver en veellezer Ronald Giphart leidt ons door zijn goedgevulde boekenkast. ,,Ik verzamel kookboeken en boeken over eten. Het is erg aangenaam te doorgronden waarom we wat in onze mond stoppen.’’