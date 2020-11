Deze supererwt lijkt sterk wapen in de strijd tegen diabetes

Koken & etenHet aantal mensen met diabetes stijgt nog steeds. Naar schatting telt ons land over dertig jaar 1,4 miljoen mensen die lijden aan deze welvaartsziekte. Een klein, rimpelig erwtje zou een mooi wapen kunnen zijn, melden Britse onderzoekers.

Een piepklein erwtje met bijzondere kenmerken kan hoge bloedsuikerwaarden en het risico op diabetes type2 bestrijden. Als een David tegen Goliath kan de erwt - verwerkt in meel bijvoorbeeld - het probleem van overgewicht tackelen.

Deze strategie past in de gedachte dat je de bloedsuikerspiegel het best helpt verlagen als je gezondere ingrediënten in gewone voedingsmiddelen stopt. Zoals deze versie van de doodgewone erwt (Latijnse naam Pisum sativum).

De bevindingen van de wetenschappers van Imperial College London zijn gepubliceerd in Nature, een Brits wetenschappelijk tijdschrift. Het gaat om een grotere, rijpere versie van de erwt die meer zogenoemd 'resistent zetmeel’ bevat. Het lichaam heeft meer tijd nodig om dit type zetmeel af te breken. Dit soort zetmeel is ook te vinden in gekookte aardappelen die zijn afgekoeld.

Quote Onze dagelijkse voeding verbeteren is een alternatie­ve strategie om een normale bloedsui­ker­spie­gel te behouden onder de bevolking Katerina Petropoulou Dit proces zorgde ervoor dat proefpersonen die een maaltijd aten met gewone erwten wel een suikerpiek kregen en de proefpersonen die de gerimpelde erwten aten niet. In de maaltijd waren de erwten verwerkt tot meel. Veelvuldige suikerpieken zijn niet goed voor het lichaam, omdat de aanmaak van insuline hierdoor wordt verstoord, wat uiteindelijk tot diabetes type2 kan leiden.

Katerina Petropoulou, de hoofdauteur van het artikel, wijst er in een bericht van de universiteit op dat ondanks alle inspanningen om mensen gezonder te laten eten het aantal mensen met diabetes blijft stijgen. ,,Onze dagelijkse voeding verbeteren is een alternatieve strategie om een normale bloedsuikerspiegel te behouden onder de bevolking. Er is veel bewijs dat een dieet met veel resistent zetmeel een positief effect heeft op het onder controle houden van het glucoseniveau en zo ook op de gevoeligheid voor diabetes type2.”

Groter en rijper

De supererwt is geen resultaat van genetische modificatie. Het is een variant die van nature voorkomt bij erwtenplanten. Ze zijn wel groter en rijper dan de gewone, die je in de vriezer van de supermarkt vindt.

Bij een serie experimenten kregen gezonde vrijwilligers een maaltijd waarin 50 gram rimpelerwten was verwerkt. Anderen kregen juist eenzelfde dosis gewone erwten. Met hulp van collega-onderzoekers van de Universiteit van Glasgow konden ze de erwten zelfs volgen in het lichaam. Op die manier zagen ze hoe het lichaam van de proefpersoon de moleculen opnam en verwerkte in zijn of haar darmen.

