Deze smaakcombinaties gaan goed met een zalmgerecht uit de oven

Koken & EtenMenig mens is er dol op: een lekker gegaard stukje zalm uit de oven. Maar hoe doe je dit nou op zo’n manier dat het altijd lekker is? Welke groenten en sauzen passen bijvoorbeeld goed bij zo’n gerecht? Met deze tips is succes gegarandeerd.

Als het gaat over zalm uit de oven, kun je volgens Mariska Schrijer, oprichter van foodblog Flying Foodie, veel verschillende kanten op. ,,Zalm in de oven bereiden is ideaal, je huis ruikt dan namelijk niet meteen zo naar vis. Je kunt het beste een beetje een dikker stuk zalm nemen, een dun stuk wordt vaak te snel te gaar en dat is ontzettend zonde.”

,,Het beste is dus ook een stuk zalm dat ongeveer even dik is, zodat het gelijkmatig kan garen”, zegt Schrijer. ,,Soms zit er nog een dun stukje aan de zalm, dat snijd ik zelf meestal gewoon weg. Dat bak ik dan gewoon los als een snack voor de chef.”

Maak gebruik van folie

Als je bij je zalm een marinade gebruikt met suiker, bijvoorbeeld teriyaki, dan kan het volgens Schrijer handig zijn om de zalm af te dekken met folie. ,,De suikers kunnen namelijk verbranden, zeker als je nog niet helemaal gewend bent aan het recept.” Door folie te gebruiken bescherm je je gerecht daartegen.

,,Wanneer je zalm in de oven maakt, kun je het beste gaan voor zalm zonder vel”, tipt Schrijer. In de pan wordt dit vel door de directe hitte van de pan lekker krokant, maar in de oven wordt het juist eerder glibberig.

,,Zalm is van zichzelf al vet en heeft daarom niet zoveel nodig”, stelt Schrijer. ,,Ik vind zelf een kneepje citroensap en wat verse kruiden al genoeg, zoals dille, peterselie of dragon die je er na het bakken overheen strooit.”

Zalm met groenten of fruit

Zalm combineert goed met groene groenten, zoals broccoli, courgette of spinazie. ,,Ik vind dat zalm ook heel goed gaat met fruit”, zegt culinair auteur Janine Jansen, gespecialiseerd in de mediterrane keuken. ,,In een van mijn kookboeken staat een recept van zalm met granaatappel, dat is me toch lekker. Ik vind zalm over het algemeen niet zo heel erg lekker, want het is gewoon zo zwaar. Maar met zo’n korstje van granaatappelmelasse, en dan gewoon granaatappelpitjes erbij, dan is het heel erg lekker. Dat hoeft dus alleen maar even in de oven en als het een beetje begint te bruinen is het klaar. Dat is dus mijn favoriet en die maak ik ook echt heel vaak.”

Een salade gaat volgens Jansen prima bij een zalmgerecht uit de oven. ,,Maar sperzieboontjes gaan ook gewoon goed met zalm. Dus bijvoorbeeld boontjes met pesto en daar dan die zalm bij, dat is erg lekker. Zalm met mierikswortel vind ik ook wel aardig, maar verder ben ik niet echt een heel groot liefhebber van zalm. Rauw vind ik het wel heel lekker, dus gewoon zo’n Japanse sashimi met een plakje zalm en tonijn, want tonijn hoort er dan ook bij, dat vind ik heel lekker. En dan met mierikswortel of wasabi.”

Een marinade geeft extra smaak

,,Een andere optie is om de zalm te marineren, dat kan lekker met verschillende combinaties”, weet Schrijer. ,,Denk aan mosterd, honing, tijm en knoflook. Of witte wijn, citroen, olijfolie en knoflook. Een teriyakimarinade past ook goed bij zalm. Of maak een marinade van soja, bruine suiker, rijstazijn, knoflook en chili.”

,,Als je je zalmmoot insmeert met sojasaus of een soort teriyaki, zodat het net iets zoetigs heeft, heft dat het zware van de zalm een beetje op”, tipt Jansen. ,,Het zure van die granaatappelpitten erbij is dan heel erg lekker, en het is ook een makkelijk gerecht voor als je geen tijd hebt om te koken. Ik vind het dan ook altijd lekker als die zalm niet heel gaar is. Van mij mag hij nog wel een klein beetje rood zijn van binnen, dat vind ik veel lekkerder dan zo’n door en door gegaarde zalm.”

