Deze populaire snack in het vliegtuig verkopen vrijwel alle maatschappijen

1 Door herrie proef je minder

Drie factoren die je smaak beïnvloeden in de lucht zijn luchtdruk, droge lucht en opvallend genoeg ook het lawaai dat je hoort. Dat laatste liet een studie van Oxford University uit 2014 al zien. Vooral zoet proef je minder goed als het geluid van de motoren in je oren zoemt. ,,Het scheelt zo’n 10 tot 20 procent’’, aldus Wilbert de Louw van Foodcase, dat maaltijden ontwikkelt voor dertig luchtvaartmaatschappijen. ,,Alleen eten met umamismaak, ook wel de vijfde smaak genoemd, blijft overeind.’’

Om die reden biedt de maatschappij vaak pasta met tomatensaus en drinken passagiers in de lucht veel vaker tomatensap dan op de grond. Maatschappijen testen geregeld nieuwe producten aan boord. Singapore Airlines heeft hiervoor als enige maatschappij een speciale simulator. Daardoor kan het testen ook op de grond.

2 Bubbels in je buik

Als je vliegt is het niet zo gek als je last krijgt van gasvorming. ,,Dat komt door de verschillen in luchtdruk. Als je dan producten eet die dit versterken zoals bonen, dan kan het erger worden’’, zegt Ira van der Plas, diëtiste bij Marfo. Het bedrijf verzorgt maaltijden voor onder andere de luchtvaart, zorg, defensie en detentiecentra.

Het is verstandig om rustig te eten als je winderigheid wilt voorkomen. ,,Als je snel eet – ook op de grond – hap je veel lucht en kun je meer last krijgen van je buik.’’ Ook het drinken van koolzuurhoudende frisdrank is om die reden minder handig. ,,Suiker en koolzuur zorgen voor meer gasvorming.’’

3 Hartige hapjes zijn favoriet

Alles wat hartig is, doet het goed in de lucht. ,,Denk aan noedels’’, zegt De Louw. ,,Dat staat in de top 5 van best verkochte producten van bijna alle luchtvaartmaatschappijen.’’

In 2019 zijn wereldwijd 4,9 miljard maaltijden en snacks geserveerd in vliegtuigen. ,,Je ziet steeds meer tapas’’, vertelt De Louw en hij laat een platte verpakking met Spaanse olijven en stukken kaas en worst zien. ,,Die zijn heel populair. Ze staan in de top bij alle airlines. Mensen vinden dat leuk om te eten.”

4 Gezond eten in een vliegtuig is een uitdaging

,,We weten uit data van verschillende luchtvaartmaatschappijen dat producten die gezond zijn het minst worden verkocht’’, aldus De Louw. ,,Dat mensen vaak onderweg zijn naar een vakantie, lijkt ermee te maken te hebben. Dat bepaalt mede de keuze van je eten. En in de lucht hebben mensen ook een gevoel van tijdloosheid. Frietjes zou je normaal niet om 10.00 uur eten, maar in de lucht misschien wel.

,,Wij doen ons best eten gezonder te maken, zonder afbreuk aan de smaak te doen. Dat kan bijvoorbeeld door niet overal zout in te gebruiken, maar met kruiden en specerijen te werken. Juist die specerijen maken dat Aziatische maaltijden, vaak met kip, heel populair zijn.’’

Kip zit in veel maaltijden omdat het leeuwendeel van de wereldbevolking het graag eet.

5 Jetlag voorkomen, kan dat?

Helemaal voorkomen dat je brak aankomt, is moeilijk, maar je kunt zelf wel veel doen om je zo fit mogelijk te voelen als je landt. ,,Het is belangrijk om veel te drinken onderweg, vooral water’’, aldus Van der Plas. ,,Koffie of thee zijn ook prima. Een dutje doen kan eveneens helpen. Liever geen alcohol, omdat dit de kwaliteit van je slaap beïnvloedt.’’

Doe verder zo normaal mogelijk, adviseert de diëtiste. ,,Probeer qua voeding alvast in het ritme te komen van de plaats van bestemming. Als het daar ontbijttijd is, dan ontbijt jij ook.” Verder is het goed om niet te veel te eten onderweg. ,,De maaltijden in het vliegtuig zijn kleiner dan thuis, zo’n 200-250 gram. Dat helpt al.”

Snaai ook niet de hele vlucht door, tipt Van der Plas. ,,Maar dat is een vuistregel, voor sommige mensen werkt snaaien juist wel. Luister vooral naar je lichaam.’’

6 Ook vliegtuigmaatschappijen proberen verspilling tegen te gaan

De ruimte aan boord is beperkt, voedsel weggooien is zonde, net als te veel verpakkingen. ,,Wij zijn best trots dat we maaltijden hebben ontwikkeld met een langere houdbaarheid, zonder verlies van kwaliteit’’, zegt De Louw. ,,Onze maaltijd van pasta met tomatensaus bijvoorbeeld, bevat geen conserveringsmiddelen en kun je tot 25 graden Celsius buiten de koeling bewaren. Als de maaltijd niet is geserveerd op de ene vlucht, kan hij op een volgende vlucht moeiteloos weer mee.’’

Het imago van de luchtvaart is wat conservatief, maar dat valt reuze mee. ,,Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Ook als het gaat om de verpakking. We gebruiken bijvoorbeeld verpakkingen van gerecycled plastic. Dat is duurzamer dan karton.’’

7 Je bestelt je eigen eten vooraf (en betaalt dat zelf)

De verkoop van eten aan boord gaat toenemen en er zal minder gratis eten zijn, voorspelt De Louw. ,,Je had een strakke verdeling tussen drie soorten luchtvaartmaatschappijen: bij boegbeelden als KLM en British Airways zijn de maaltijden inclusief, bij lowcostcarriers als Ryan Air en Transavia betaal je alles wat je nuttigt zelf en ertussenin zitten de chartermaatschappijen. De grenzen daartussen vervagen. Dat heeft ook te maken met verspilling. Bij Scandinavische maatschappijen is vooraf bestellen al heel normaal en dat gaan meer maatschappijen doen. Transavia is onlangs begonnen met Thuisbezorgd. Passagiers kunnen bij hen tot twee uur voor hun vlucht een maaltijd bestellen (en betalen) die bij het vliegtuig wordt afgeleverd.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: