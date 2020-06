Deze olijfolie uit de supermarkt komt als beste uit de test

Er zijn mensen - in Nederland misschien wel het merendeel - die olijfolie uitsluitend gebruiken om te voorkomen dat de stukjes kipfilet of knoflook aankoeken in de koekenpan. Onze panelleden weten wel beter. Het drietal is nog nauwelijks neergestreken in de Amsterdamse speciaalzaak Olives & More of de loftrompet is al gestoken. ,,Je moet gewoon altijd een fles olijfolie op tafel hebben staan’’, zegt olieprofessor Gregor Christiaans. ,,Ik heb het vanochtend nog in de yoghurt gedaan. Als olijfolie niet van nature had bestaan, hadden we het zelf moeten verzinnen. Het is retegezond, lekker en je kunt het overal voor gebruiken.’’