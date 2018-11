Deze keukenitems berg jij ook vast verkeerd op

Pannen

Wijnglazen

Niemand wil een laagje stof in zijn of haar glas rood of wit, dus bergen we de glazen ondersteboven op zodat stof geen kans maakt. Eigenlijk is het beter om dat niet te doen, omdat glazen heel gevoelig zijn. Doordat de randen van wijnglazen dunner zijn dan de bodem komt er eigenlijk te veel kracht op te staan waardoor ze sneller breken. Zet ze daarom rechtop in de kast en spoel ze snel even af voor je ze gaat gebruiken.