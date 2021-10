Deze Japanse whisky is telkens binnen paar minuten uitverkocht: wat is het geheim?

Koken & etenVandaag is de lancering van editie #5 en #6 van de Chichibu Intergalactic Series, een limited edition van een Japanse whisky à 1600 euro per fles. Ondanks de hoge verkoopprijs verkochten de vorige edities binnen vijf minuten uit. Waar zit hem dat in?

Japanse whisky is de laatste tien jaar sterk in opmars, vertelt Maurice van Vliet, eigenaar van Salud Holding Group en medebedenker en distributeur van de Chichibu Intergalactic Series. Per toeval werden hem in 2019 twee vaten Chichibu, een van de meest gewilde Japanse whisky’s, gegund. Op dat moment had hij nog geen idee dat het zo’n hype zou worden.



,,De vorige twee edities uit 2019 en 2020, ze komen altijd als set, verkochten binnen vijf minuten uit. Wij en de winkels die ambassadeur zijn van Chichibu in Nederland krijgen dagelijks de vraag of en wanneer de volgende edities verschijnen. Dat de Intergalactic Series zo geliefd zijn en dat er zo’n run op is gekomen, is bijna niet te bevatten.” De nummer 5 en 6 van de nieuwe editie kosten 1600 euro per fles.

Vraag en aanbod

Distilleerderij Chichibu, genoemd naar de plaats waar het vandaan komt, is een jonge, kleine ambachtelijke distilleerderij in Japan. De whisky’s van masterdistilleerder en levende legende Ichiro Akuto behoren inmiddels tot de top van wat er verkrijgbaar is in de whiskywereld. Maar wat maakt deze whisky zo bijzonder dat mensen bereid zijn een dergelijk astronomisch bedrag te betalen? ,,Het is de combinatie van een heel speciale smaak, de minimale oplage en het iconische design van de labels en de wetenschap dat de whisky met de tijd alleen maar in waarde zal toenemen”, legt Van Vliet uit. ,,En net als met bijvoorbeeld exclusieve wijnen en horloges is het een kwestie van vraag en aanbod.”

Voor iedere lancering wordt een bekende designer aangetrokken die binnen de intergalactische wereld een ontwerp maakt. ,,Dit draagt vanzelfsprekend ook bij aan de hype”, aldus Van Vliet. ,,Zulk artwork op whiskylabels is nogal vooruitstrevend. We willen hiermee uitdragen dat whisky allang geen drank voor oude mannen meer is.” De designer is een man die bekend staat als Mr. Kalopsia op Instagram en die meer dan 95.000 volgers heeft. Hij maakte het ontwerp voor editie #5 en #6. De astronaut die is afgebeeld op het label van editie #5 moet de stemming voorstellen van iemand die een fles Chichibu koopt, het label van editie #6 stelt de belevingswereld voor van een Chichibu-liefhebber die in gedachten een reis maakt door het universum, binnen de veilige muren van een helder verlichte schuilplaats.

Een van de liefhebbers die het meerdere keren is gelukt om de speciale editie van Chichibu op de kop te tikken is verzamelaar Gianfranco Terzio (echte naam bekend bij redactie). Hij heeft inmiddels een grote collectie Chichibu, waaronder ook enkele exemplaren van de Intergalactic Series. ,,Na het drinken van Chichibu was ik verkocht. De kwaliteit en eigen identiteit is ongekend. Ik werd verliefd op deze whisky en het verhaal achter deze piepkleine distilleerderij, die zich in een land van whiskyreuzen liet gelden en er op internationale shows met de grote prijzen vandoor ging.”

Beleggers en echte liefhebbers

Helaas is de groep die de whisky’s voor beleggingsdoeleinden koopt groter dan de groep fans die hem koopt voor hun collectie, vermoedt Terzio. ,,Er zijn handelaren die er alleen maar veel geld mee willen verdienen. Inmiddels zijn er meer en meer mensen die whisky als goede investering zien. En dat klopt gezien de rendementen die behaald worden.”



Onder fans verstaat hij een kleine groep van mensen die echt houden van Chichibu-whisky en waar het voor staat, maar omdat ze zo duur zijn geworden kunnen ze de whisky’s simpelweg niet meer opdrinken. ,,Een fan moet om deze dure hobby vol te kunnen houden, misschien van tijd tot tijd een fles verkopen. Er zijn liefhebbers genoeg, onder wie ook verzamelaars die de serie compleet willen maken. Zij zijn bereid grof geld te betalen.”

De kans om een van deze exclusieve flessen te bemachtigen – de oplage is tweehonderd – is klein, maar Chichibu heeft ook andere (goedkopere) flessen in het assortiment. Nog steeds aan de prijs: het ‘instapmodel’ is verkrijgbaar voor 70 euro. Daarna loopt het op van 150 tot enkele duizenden euro’s.

