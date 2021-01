Deze instantnoedels uit de supermarkt komen als beste uit de test

‘Er zijn twee soorten verpakkingen voor instantnoedels’’, vertelt Kin-Ping Dun, eigenaar van toko Dun Yong. ,,Pakjes en bekers, ofwel cupnoedels.’’ In zijn Aziatische supermarkt in Amsterdam puilen de verpakkingen met felle kleurtjes meterslang de schappen uit. Een overdaad vergeleken met het aanbod in gewone supermarkten, waar slechts enkele merken op schoenhoogte staan. YumYum (pakjes en bekers) en Unox (beker) domineren de schappen bij Albert Heijn, Jumbo en Dirk. Aldi en Lidl verkopen geen instantnoedels.