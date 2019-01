Deze groente koop je nu voor een prikkie

Koken & etenNa de dure feestmaand doen veel mensen het in januari rustig aan in de supermarkt. Met deze groenten breek je de bank in elk geval niet.

Het maakt niet uit of je het voor je gezondheid, het milieu of gewoon je portemonnee doet: groenten uit het seizoen eten is altijd goed. Wie in deze maand goedkoop wil uit zijn, geeft deze groenten een hoofdrol in zijn avondmaal.

Andijvie Slim boodschappen doen begint bij de basis: hoe minder onderweg met de groenten is gedaan (gesneden, verwerkt in stamppot), hoe minder je kwijt bent. Neem boerenkool. Een stronk kost een euro en negen cent bij AH. Zo'n stronk weegt ongeveer een halve kilo en daar kun je met twee à drie personen prima van eten. En de cavia of het konijn eet gezellig mee want die lust de restjes graag. Bij bezorgsuper Picnic betaal je voor een stronk 99 cent. En wie op de markt snuffelt, is waarschijnlijk nog goedkoper uit. Ter vergelijking: een zak gesneden andijvie kost bijvoorbeeld bij Jumbo 2 euro en 3 cent, ongeveer het dubbele.



Overigens is het beter om die uit Spanje te kiezen, meldt Milieu Centraal op de site. De Nederlandse variant is minder duurzaam geteeld en kun je om die reden beter vermijden.

Chinese kool Een kool als deze kun je goed gebruiken in wokgerechten maar ze komen ook goed tot hun recht in ovenschotels. Een hele kool kost bij Appie 1 euro 89, bij Dirk 1,49 euro. En daar kan hele gezin van mee-eten.

Courgette Ook zo'n multi-inzetbare groenten voor in de soep, in een roerbakgerecht of in een overgerecht. Een hele kost bij de Jumbo 99 cent. Dirk heeft ze deze week in de aanbieding voor 69 cent per stuk.

Komkommer Ook niet duur: voor iets meer dan een euro heb je er eentje bij AH. Bij Picnic vragen ze 95 cent voor een gewone en 1,12 euro voor een biologische. Hoogvliet Supermarkten vraagt 99 cent per stuk.

Paprika Hij bevat veel vitamine C en hij past in veel gerechten. De rode, de gele en de groene exemplaren kosten bij Jumbo 1,09 euro. Dirk doet er drie in een zakje (elke kleur een) en vraagt er 1,49 euro voor.

Prei In de categorie lekker en niet duur valt ook prei. Voor een halve kilo betaal je bij Hoogvliet Supermarkten 0,92 euro. Bij Albert Heijn heeft een voordeel als je een bundeltje koopt. Dan betaal je voor een halve kilo een euro.

Pompoen Nog zo'n kanjer als het gaat om veel voor weinig: een hele biologische kost bij Jumbo 2,65 euro. Een flespompoen is 3,28 euro. Voor zo'n biologische flespompoen betaal je bij Picnic 2,09 euro. Bij Hoogvliet hebben ze geen biologische, daar kost een flespompoen 1,99 euro. Je kunt er een hele pan soep voor het gezin van maken of er een enorme taart mee bakken.

Meer voorbeelden van wintergroenten en welke je het beste kunt kiezen in januari zijn te vinden op de site van Milieu Centraal.