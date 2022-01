Deze fout maken thuiskoks het vaakst als ze kruiden gebruiken

Koken & Eten Zoete aardappels van Niels zijn niet aan te slepen: ‘Iedereen is aan het experimen­te­ren in de keuken’

Niels van der Waal werd voor gek versleten toen hij vier jaar terug op de koude Hollandse grond in Numansdorp een tropisch gewas begon te telen. Nu zijn zijn zoete aardappelen niet aan te slepen. ‘Door de lockdowns is de vraag alleen maar groter geworden: iedereen is aan het experimenteren geslagen in de keuken.’

6 januari