Deze families eten wat de tuin hen geeft: ‘Kies een lekkere knol uit’

Het mag dan hozen op deze zaterdagmorgen in juli, in de schuur bij tuinderij Land en Boschzigt in de bossen iets buiten Hilversum loopt het zoals gewoonlijk storm. Want ja, er moet toch gegeten worden. En dus lopen kleine kinderen met regenlaarsjes of een parapluutje in colonne gevolgd door ouders, opa’s of oma’s gewapend met lege boodschappentassen en een mesje in de stromende regen over het land tussen de bedden met kruiden en groenten. Een vrolijk gezicht.