Deze citroen meringue taart van Bob is om je vingers bij af te likken (en je mag hem bij hem thuis komen proeven)

Wat Eten We Vandaag: Courgetti met garnalen in sambaljam

Een lekkere pasta staat supersnel op tafel en verveelt nooit. Vandaag serveren we een gezonde variant: courgetti met garnalen in sambaljam en zeewiercrumble. Courgetti is ‘pasta’ van courgette. Deze variant is lekker pittig, smaakvol en een koolhydraatarme keuze.

7 januari