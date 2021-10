Deze bakker bakt 1,3 miljoen bolletjes per week voor heel Nederland en groeit uit zijn jasje

Koken & eten Van Feyenoord­kroeg naar populaire sushizaak waar BN’ers als Ali B en Famke Louise graag komen

2 oktober Ali B komt vanuit Almere, Ronnie Flex vanuit Capelle aan den IJssel, Broederliefde vanuit Spangen en Famke Louise huurt de kok in. Bekende vloggers prikken er ook hun vorkje, of beter gezegd: pakken hun chopsticks. Wat ooit een Feyenoordcafé was, is nu een hippe tent geworden. De Schuimspaan op de Kop van Zuid in Rotterdam gaat als een sushitrein.