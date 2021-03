Deze aardappeltortilla met ei brengt paasherinneringen terug

Vanwege het nakende Pasen zat mevrouw Hamers­ma te bladeren in Ode aan het ei. Guus en Sara Luijters tekenden daarin herinneringen op van liefhebbers van het legsel, ­lardeerden dit met recepten en maakten een heel mooi, klein boek. Ze las voor hoe rapper Donnie de gebakken eieren van zijn oma herbeleefde. Good old drummer-presentator Edwin ‘Ome Willem’ Rutten veroordeelde het hypocriete kippenveertje in de eierdoosjes en verstuurde zijn bijdrage ‘via mijn eierwekker’ in plaats van ‘via mijn iPhone’.