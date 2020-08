Deze 6 barbecues zijn om van te smullen zo mooi

Hightech bbq

De Britse topchef Heston Blumenthal hielp mee de 4k van Everdure (147x 85 x 45 cm) te ontwikkelen. Het is een technologisch hoogstandje met een hittespiraal die de houtskool binnen de 7 minuten op temperatuur brengt. Via een app kun je alles in de gaten houden en als het donker wordt, komt het ingebouwde licht goed van pas. Het is geen goedkoop kunstwerk. Je telt er zo 2500 euro voor neer.

On the go

De kleine Billy van Barbecook heeft heel wat in zijn mars. Het is een barbecue die je dankzij de compacte afmetingen, het handvat en stevige clips overal mee naartoe kunt nemen. Ideaal voor als je grillambities verder reiken dan je eigen achtertuin. Klein van stuk en een bijbehorend prijsje: 69 euro.

Braziliaanse beauty

Noori is een barbecue, pizza-oven en haardvuur in één. Die combinatie zie je tegenwoordig wel vaker, maar niet in zo’n fraai jasje en ook niet zo mobiel. Het is nog even wachten tot de barbecue in Europa verkrijgbaar is, maar als je niet kunt wachten, koop je hem rechtstreeks bij de Braziliaanse ontwerpers. Voor dit moois betaal je zo'n 1150 euro, exclusief transport.

Paard met kunstjes

Eindelijk een paard waar we wel mee overweg kunnen! De Qrib van Artola doet denken aan het turntoestel op school en is ook in de hoogte verstelbaar. Maar het kleinood van 40 cm heeft nog tal van bijkomende kunstjes, want het kan ook in een soort van fakkel veranderen dankzij twee opzetstukken. Voor het instapmodel met grillplaat en tang betaal je zo'n 780 euro.

Meergangengrill

Om te koken heb je ruimte nodig en die heb je hier in overvloed, omdat de Cone in een tafel geïntegreerd is. Plaats genoeg om een meergangengrillmenu te bereiden dus. Het deksel zet je zo dat het beschermt tegen de wind. Ben je fan van de barbecue, maar heb je geen tafel nodig? Dit model is er ook met een passend onderstel. Voor de tafel dien je zo'n 780 euro neer te tellen, voor de barbecue circa 680 euro.

Hoger, lager!

Deze Delion van Blumfeldt heeft een zwengel die ervoor zorgt dat je de grillplaat op elk moment kunt verhogen of verlagen. Wie er dan nog in slaagt om het vlees te laten aanbranden, kan het bakken beter aan iemand anders overlaten. De adviesprijs ligt rond de 250 euro.

