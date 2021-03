Deze 13 restaurants zijn heerlijk én betaalbaar (dus straks een bezoek meer dan waard)

Michelin heeft een nieuwe selectie gemaakt voor de Bibs Gourmand 2021. De keuze is verlopen ‘in uitermate uitdagende tijden', zoals het bekende autobandenmerk laat weten. ‘De horeca lijdt en de chefs vechten om het hoofd boven het water te houden. Het coronavirus heeft onze passie helaas stevig in zijn greep.’

Werner Loens, bij Michelin verantwoordelijk voor de Michelingids Nederlands stelt ‘met ongelooflijk veel trots en blijdschap’ vast dat de Nederlandse chefs doorzetten. ‘Ze bieden take-away aan, zetten acties op om hun boeren te steunen en starten zelfs nieuwe bedrijven. Hun vechtersmentaliteit en positivisme overtuigt mij ervan dat we hier samen uitkomen.’

Hieronder vind je de lijst van nieuwe restaurants met een Bib Gourmand met de opmerkingen van Michelin over het restaurant.

1 Pekelhaaring in Amsterdam ‘Welkom in de urban canteen van heel wat Amsterdammers. Een losse plek waar niets te ingewikkeld is, maar wel oprecht en genereus. De keuken heeft Italiaanse flair maar laat zich niet in één vak duwen. De chef voegt er namelijk graag variatie en eigen ingevingen aan toe, zoals een verrassend krokantje of een lokale touch. De ruime kaart is geweldig!’

2 Umami by Han in Amsterdam ‘De gerenommeerde chef Han Ji heeft Umami uitgebouwd tot een succesformule. In deze lichte, contemporaine zaak pakt hij opnieuw uit met Aziatische fusion van de bovenste plank. Zoet en umami, krokant en smeuïg, geparfumeerd en kleurrijk, … De afwisseling van impressies en smaken is intens. Een exotische ervaring waar niemand aan weerstaat!

3 Bistrôt Chapeau in Blaricum ‘De charme van het kleurrijke bistrodecor, de rust van het terras en de zoete melodieën van de chansons die weerklinken … Deze zaak had evengoed in de bourgogne kunnen staan! Nicky Quarz tovert er Franse klassiekers uit zijn hoed die te vaak worden vergeten. Geen frivoliteiten maar echte smaken. Saus. Power. Een herontdekking van de Franse basis.’

4 Rust Wat in Blaricum ‘Rust wat uit na een wandeling door de streek en neem plaats op het terras, waar de bosvijver iets weg heeft van een Monet schilderij. In deze gezellige herberg staat uw plezier centraal. De (genereuze) tussengerechten bieden een ruime keuze tussen klassiekers en jongere creaties. De chef heeft interessante ingevingen, kookt niet te ingewikkeld, maar vol op smaak.’

5 Escobar in Breskens ‘Stap deze kleurrijke zaak binnen, snuif de opwindende Spaanse sfeer op en laat u verleiden door het enthousiasme van Escobar. Vakantiegevoel gegarandeerd! U smult hier van allerlei gekende gerechten en tapas die lichtjes zijn gepimpt. Dit is een geweldige plek om een Spaanse feestmaaltijd met vrienden te delen.’

6 Citrus in ’s Hertogenbosch ‘Paul Hermes en Jill van Orsouw ontfermen zich als goede vrienden over u in hun intiem huiskamerrestaurant. De chef ziet u achteraan koken op zijn ‘podium’, en hij stelt zijn minutieuze bereidingen graag voor aan tafel. Hij kookt met aandacht voor afwisselende texturen en smaken, verrast graag met spannende ideeën, en pleziert met rijke gerechten.’

7 Chef aan de Werf in Hilversum ‘Open uw appetijt met een lokaal biertje alvorens het internationale verhaal van Charly de Wijs te ontdekken. Hij geeft lokale, duurzame producten pit met fijne ingevingen. Harissa bij een moot vis, een intense jus van ossenstaart bij vlees? Het matcht geweldig. In deze industriële loods, vintage gedecoreerd en steeds bruisend, komt u ongetwijfeld terug.’

8 Élevé in Leeuwarden ‘Leeuwarden ligt aan uw voeten – het uitzicht bovenaan hotel WTC is uniek! – en rondom u zorgt het trendy decor voor de nodige warmte. Élevé is toegankelijk maar ook weer exclusief. De keuken van chef Kalkman is modern en zelfs bewerkt, zonder ingewikkeld te zijn. Verwacht u aan herkenbare producten, hier en daar een hippe invloed en genereuze smaken.’

9 Prix de Rome in Maastricht ‘Voor Maastrichtse smulpapen leiden alle wegen naar Prix de Rome. Het is namelijk een waar plezier om te tafelen in dit ruime restaurant. De kaart is er uitgebreid en het keuzemenu onweerstaanbaar. Chef Wouter wisselt bewerkte, originele gerechten af met bereidingen die vooral op het product focussen. Mooie saus erbij, lekkere groenten en gul. Applaus!’

10 Bistrobar Berlin in Nijmegen ‘Deze bruisende bistrobar deelt de avant-gardistische spirit van Berlijn. Beneden staat de muziek wat luider, boven is er meer comfort; maar overal geniet u van de huiseigen creativiteit. De keuken is modern en gedurfd, de kaart internationaal en eclectisch. Mis zeker de Kreuzberg dumplings (met Frankfurter worst) niet!’

11 Alma Bodega in Oisterwijk ‘Het toegankelijke broertje van Alma, op de benedenverdieping, is lekker ongedwongen. Design en chic marmer zorgen voor flair. Op de kaart staat allerlei lekkers. Kosmopolitisch, verleidelijk en genereus. De moderne aanpak van herkenbare bereidingen wekt meteen uw interesse op. En de wijnkaart? Die is echt de moeite. Vergeet niet te reserveren!’

12 Vineum in Rotterdam ‘De naam verraadt het: wijn is koning in deze warme zaak, met achteraan een intieme stadstuin. Eigenaar David van Steenderen is een topsommelier die steeds nieuwe pareltjes vindt. Finesse typeert ook de keuken. Het bord oogt prachtig en smaakt uitbundig. De combinatie van klassieke cuissons, interessante ideeën en vakkennis vullen het glas mooi aan.’

13 Gastrobar Ster in Rotterdam ‘Terry Priem is een man met 2 gezichten. Hij is een graffiti-artiest, aka Ster, die de eetzaal opfleurde met zijn spuitbus. En dan is er de chef, al even inventief en zwierig als de artiest. Zijn originele inspiraties geven gekende bereidingen extra nuance. Het is een fijne ontdekkingstocht, begeleid door frisse cocktails en mooie wijnen.’

